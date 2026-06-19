Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ελληνικό για το «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026»

Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή πέριξ του “The Ellinikon” στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, ανακοίνωσε η Τροχαία, στο πλαίσιο της Υπερειδικής Διαδρομής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 25 Ιουνίου κατά τι ώρες ώρες 08:00΄ έως 22:00΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων, στις οδούς που ακολουθούν:

Αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου «The Ellinikon».

Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου «The Ellinikon».

Για τη διευκόλυνση των θεατών και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, παρακαλούμε τους θεατές:

Να επιλέξουν για την προσέλευση και την αποχώρησή τους από την περιοχή τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία).

Να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, της Λεωφόρου Αλίμου και της Λεωφόρου Ποσειδώνος , για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

, για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Νασταθμεύουν τα οχήματά τους αποκλειστικά σε σημεία όπου επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση.

Η ΕΛΑΣ ζητά από τους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπερειδική θα διεξαχθεί στο The Ellinikon Sports Park και θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο αθλητικό γεγονός που θα φιλοξενηθεί στις νέες εγκαταστάσεις του Ελληνικού.