Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από την Τρίτη και για ένα μήνα

Από αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 στις 07:00, θα εφαρμοστούν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Ειδικότερα, από αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 στις 07:00, θα εφαρμοστούν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με στόχο την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου κατά το παραπάνω διάστημα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση.

Συγκεκριμένα:

Φάση Α: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης (ΛΕΑ) από το 71,6ο χλμ. έως και το 75,55ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, αποκλεισμένος θα είναι ο κλάδος εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Ριτσώνας. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Ημικόμβο (ΗΜΚ) Σχηματαρίου (66,385ο χλμ.) και θα κατευθύνονται μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του ΑΘΕ στον Α/Κ Ριτσώνας.

Φάση Β:Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 75,2ο χλμ. έως και το 76ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, κλειστός θα είναι ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Ριτσώνας. Οι οδηγοί θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Θηβών (89,835ο χλμ.) μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του αυτοκινητοδρόμου.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 18:00 έως και τις 07:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.