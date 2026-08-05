Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» έως 12 Σεπτεμβρίου

Η ΕΛΑΣ ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου «ΑΘΕ». από τη χ/θ 17,600 έως τη χ/θ 15,170, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 18-8-2026 και ώρα 23.00΄ έως 12-9-2026 και ώρα 06.00’.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν λόγω εκτέλεσης εργασιών που θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 23.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, ως εξής:

Φάση Α: Ασφαλτικές εργασίες στη λωρίδα επιτάχυνσης–επιβράδυνσης.

• Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, (από τη χ/θ 16,700 έως τη χ/θ 16,1115), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή και τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Φάση Β: Ασφαλτικές εργασίες στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

• Αποκλεισμός της δεξιάς και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, (από τη χ/θ 17,600 έως τη χ/θ 16,250), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Φάση Γ: Ασφαλτικές εργασίες στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

• Αποκλεισμός της δεξιάς και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας (από τη χ/θ 17,600 έως τη χ/θ 16,000), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Φάση Δ: Ασφαλτικές εργασίες στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

• Αποκλεισμός της δεξιάς και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας (από τη χ/θ 17,600 έως τη χ/θ 15,170), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.