Η εκδήλωση αποτέλεσε αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τις αιτίες της κυκλοφοριακής ασφυξίας, τις χρόνιες αδυναμίες στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των αστικών μετακινήσεων, αλλά και τις απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου η πόλη της Αθήνας.

Με επίκεντρο ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα της καθημερινότητας στις ελληνικές πόλεις, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στο ιστορικό Φίλιον της Αθήνας, η πρώτη ανοιχτή και δημόσια παρουσίαση του βιβλίου του συγκοινωνιολόγου και συγγραφέα Σταύρου Κωνσταντινίδη, «Κυκλοφοριακό: Υπάρχει λύση; – 100 προβλήματα – 100 προτάσεις», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Η εκδήλωση αποτέλεσε αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τις αιτίες της κυκλοφοριακής ασφυξίας, τις χρόνιες αδυναμίες στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των αστικών μετακινήσεων, αλλά και τις απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου η πόλη της Αθήνας, στην οποία και εντοπίζεται το πιο έντονο πρόβλημα, να καταστεί πιο λειτουργική και ασφαλής. Τη συζήτηση συντόνισε ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, υπεύθυνος των εκδόσεων «Επίκεντρο» και συγγραφέας. Η εκδήλωση ξεκίνησε μουσικά, με το «Μια Πόλη Μαγική» του Μάνου Χατζιδάκι, που ερμήνευσε η Αφεντούλα Ραζέλη, της οποίας η βελούδινη φωνή γέμισε τον χώρο. Στο πιάνο κάθισε ο Ανδρέας Αναγνωστόπουλος.

Ν. Λυμπεράκη: «Ένα πρώτης τάξεως εγχειρίδιο διεκδικήσεων»

Η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη υπογράμμισε: «Η πολιτική διαχείριση του κυκλοφοριακού στη χώρα είναι αντιπροσωπευτική της διαχείρισης της πλειονότητας των θεμάτων που καθορίζουν την καθημερινότητά μας, καθώς εξαντλείται σε αποσπασματικές και σημειακές παρεμβάσεις. Αυτή είναι και η αξία του βιβλίου του Σταύρου Κωνσταντινίδη: χάρη στην ολιστική του προσέγγιση, πρόκειται για ένα πρώτης τάξεως εγχειρίδιο διεκδικήσεων».

Στ. Κωνσταντινίδης

Στ. Κωνσταντινίδης: «Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μοντέρνο Υπουργείο Μεταφορών»

Ο συγκοινωνιολόγος και συγγραφέας Σταύρος Κωνσταντινίδης, αφού ευχαρίστησε θερμά τους προλαλήσαντες, δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Σε λίγα χρόνια η Αθήνα θα γίνει στο σύνολό της ένας απέραντος Κηφισός. Προσωπικά συγκρίνω την επερχόμενη κρίση με την κρίση του φωτοχημικού νέφους στα τέλη της δεκαετίας του ’70, που κράτησε έως τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μας ανάγκασε ως κοινωνία να λάβουμε άμεσα και περιοριστικά μέτρα. Έχω συμπεριλάβει, σε 18 θεματικές ενότητες, 100 προβλήματα και 100 προτάσεις, δημιουργώντας στην ουσία έναν οδηγό, μια εργαλειοθήκη, ώστε να καταλάβει κάποιος λεπτομερώς πώς είναι δομημένο το πρόβλημα. Το κυκλοφοριακό παρουσιάζει επιμέρους ζητήματα. Αρχικά, ως χώρα έχουμε παρατήσει την ενασχόληση με την ποιότητα ζωής. Η κυβερνητική δομή μας έναντι του προβλήματος είναι αναχρονιστική. Υπάρχει ένας κατακερματισμός και μια προχειρότητα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μοντέρνο Υπουργείο Μεταφορών, ενσωματωμένο στο ήδη υπάρχον Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με έναν αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, δύο μητροπολιτικούς μεγάλους οργανισμούς –σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη– και ενιαίο συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Ο νέος αυτός αναπληρωτής υπουργός θα συγχωνεύσει αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

«Χρειάζεται να ρίξουμε το βάρος στα λεωφορεία»

Περνώντας στο ζήτημα των μέσων μαζικής μεταφοράς, ο συγκοινωνιολόγος υποστήριξε ότι, ακόμη και με την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό, οι σταθμοί της πρωτεύουσας θα είναι 86, τη στιγμή που η πόλη θα έπρεπε να έχει 200 σταθμούς. «Το τραμ είναι ασθενικό, ο προαστιακός επίσης ασθενικός. Η μόνη λύση που απομένει, κατά τη γνώμη μου, είναι να ρίξουμε το βάρος στα λεωφορεία. Η Αθήνα χρειάζεται 3.000 λεωφορεία, καθώς και ένα πυκνό δίκτυο λεωφορειόδρομων. Εκτός αυτού, πρέπει να δώσουμε έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα, για την οποία αδιαφορούμε πλήρως. Ούτε αστική προσβασιμότητα έχουμε δημιουργήσει. Εγώ είμαι απαισιόδοξος, εκτός αν αποφασιστεί ότι δίνουμε επιτέλους έμφαση στο κυκλοφοριακό θέμα. Κανείς δεν ασχολείται με το ζήτημα, καθώς το πολιτικό ρίσκο δεν το παίρνει εύκολα μια κυβέρνηση». Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης ανέφερε καταληκτικά ότι έγραψε το βιβλίο με κύριο στόχο να εκλαϊκεύσει τα νοήματα και να δημιουργήσει έναν πρακτικό και εύχρηστο οδηγό για τους αναγνώστες.

Λ. Κουσούλης: «Ζήτημα κυρίως κοινωνικό το κυκλοφοριακό»

Ο Λευτέρης Κουσούλης, συγγραφέας και αρθρογράφος στο «Βήμα», επεσήμανε πως το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα κυρίως κοινωνικό και, στο βάθος, πολιτικό. «Το βασικό πρόβλημα είναι πως ο ανθρωπολογικός τύπος που εκλέγεται στην Ελλάδα έχει ως αυτοσκοπό την εξουσία και αδιαφορεί κυνικά για τις λύσεις», σημείωσε.

Γ. Παππά: «Πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε φυσιολογικό ό,τι μας υποβαθμίζει»

Η Γιώτα Παππά, δημοσιογράφος, ανέφερε πως τον κ. Σταύρο Κωνσταντινίδη χαρακτηρίζουν σταθερά η επιμονή, η αισθητική του και η ευαισθησία του. «Πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε φυσιολογικό ό,τι μας υποβαθμίζει και αναπόφευκτο ό,τι μπορεί να αλλάξει. Ορισμένα ερωτήματα αξίζει να τίθενται ξανά και ξανά, μέχρι να γίνουν πράξη. Η πόλη ασχημαίνει και δοκιμάζει τα όρια των ανθρώπων της. Η αντίληψη του μέτρου, της αρμονίας και του σεβασμού είναι πολιτισμός», δήλωσε. Τέλος, ο Ζαφείρης Κωνσταντινίδης, γιος του συγγραφέα, υποστήριξε: «Μεταξύ δύο εραστών, κάποια λύση υπάρχει, αρκεί τα πρόσωπα να θέλουν να δραστηριοποιηθούν. Έτσι και στο κυκλοφοριακό, ο ένας εραστής είναι η πολιτική ηγεσία και ο άλλος εραστής είναι οι πολίτες. Όπως διαπιστώθηκε στη σημερινή συζήτηση, υπάρχουν κάποιες λύσεις που για ένα σωρό από λόγους δεν εφαρμόζονται. Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία χαρακτηρίζεται από μια δυσκολία να προβεί σε ενέργειες. Παράλληλα, οι πολίτες δεν δέχονται όσες λύσεις προτείνονται και άρα δημιουργούνται προβλήματα». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε έτσι όπως άρχισε, με μουσικές πινελιές που έκλεισαν ευχάριστα τη βραδιά και ξεπροβόδισαν το κοινό. Το βιβλίο πρόκειται να «ταξιδέψει» και στη Θεσσαλονίκη, σε μια παρουσίαση της οποίας η ημερομηνία θα ανακοινωθεί συντόμως.