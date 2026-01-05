Κυρανάκης: Δεν θα αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε επίσης στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και στις κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη.

Κατηγορηματικός ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

«Η Αθήνα έχει από τα πιο χαμηλά εισιτήρια σε τιμή σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τα ΜΜΜ, όπως και κάνουμε, πρέπει να βάλλουν πολλά εκατομμύρια ευρώ και όσοι δεν χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες. Άρα είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να προϋπολογίσει πολύ περισσότερα χρήματα για Μετρό, λεωφορεία, Ηλεκτρικό αλλά και την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης».

Ερωτηθείς για τα τροχαία δυστυχήματα, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι το 2025 σημειώθηκε η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, με 522 θανατηφόρα τροχαία. «Είναι η χαμηλότερη επίδοση, χωρίς να πανηγυρίζουμε γιατί θέλουμε να τη μειώσουμε και άλλο. Επίσης έχουμε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση από χρονιά σε χρονιά. Πέρυσι είχαμε 665 θανατηφόρα τροχαία, φέτος 522. Η μείωση είναι πάνω από 20%».

Τέλος για τις κάμερες στους δρόμους, εξήγησε ότι συνολικά θα εγκατασταθούν περίπου 1.000 στην Αττική και 2.500 συνολικά σε όλη την Ελλάδα. «Κάποιες κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργούν κανονικά, κάποιες εκπαιδεύονται, κάποιες εγκαθίστανται. Είναι μια σταδιακή αλλαγή που θα βιώνουν οι Αθηναίοι και συνολικά οι Έλληνες οδηγοί».