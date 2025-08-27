Κυρανάκης: Γιατί θα καταργηθούν σταδιακά τα τρόλεϊ

Τα τρόλεϊ θα παραδώσουν τη σκυτάλη σε αμιγώς ηλεκτρικά λεωφορεία, όπως εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Σε δύο φάσεις θα πραγματοποιηθεί η κατάργηση των τρόλεϊ, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ .

Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει το ξήλωμα καλωδίων και στύλων σε Αθήνα και Πειραιά και η δεύτερη την αγορά νέων ηλεκτρικών λεωφορείων που θα τα αντικαταστήσουν. «Το κόστος των τρόλεϊ συγκριτικά με τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι διπλάσιο», δήλωσε.

Τα 100 πιο νέα τρόλεϊ θα παραμείνουν για ένα διάστημα σε μεγάλους δρόμους με ευθείες, όπως η Συγγρού και η Κηφισίας, όπου και θα πυκνώσουν τα δρομολόγια. Όπως δήλωσε ο κ. Κυρανάκης, όλοι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ.

24ωρη λειτουργία Μετρό κάθε Σάββατο από 13/9

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο». Επίσης, 24ωρη θα είναι η λειτουργία τα Σάββατα για κάποιες λεωφορειακές γραμμές και τους πιο πολυσύχναστους μήνες και για το τραμ.

«Ευχαριστώ τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν και οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

«Ποτέ ξανά τυφλά τρένα»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε επίσης, ότι στόχος του υπουργείου είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 να υπάρχει διπλή γραμμή με όλα τα συστήματα ασφαλείας εγκατεστημένα για τη σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

«Τα έργα στη Θεσσαλία προχωρούν κανονικά και σε 11 μήνες το κομμάτι που έπληξε η κακοκαιρία Daniel θα λειτουργεί κανονικά.

Αναφέρθηκε επίσης και στα βήματα για το νέο ΟΣΕ, επισημαίνοντας ότι πρώτο μέλημα είναι η ασφάλεια.

Τέλη Ιουλίου, εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα ακριβούς γεω-εντοπισμού. «Δεν θα έχουμε πλέον τυφλά τρένα για να μην ξαναζήσουμε την τραγωδία των Τεμπών» επισήμανε, τονίζοντας ωστόσο και τον ανθρώπινο παράγοντα, σημειώνοντας ότι «πίσω από κάθε σύστημα υπάρχει και ένας άνθρωπος».

Επίσης, εγκαταστάθηκε σύστημα ασφαλούς πέδησης στα τρένα, όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

