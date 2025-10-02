Κυρανάκης: «Κακούργημα η εγκατάλειψη θύματος τροχαίου»

Αν διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ζωής κάθειρξη έως και 6 έτη, βαριά σωματική βλάβη κάθειρξη έως και 10 έτη, θάνατος κάθειρξη έως και 20 έτη, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργούς Μεταφορών.

Αρκετές είναι οι περιπτώσεις που οδηγός ο οποίος προξένησε οδικό ατύχημα, εγκαταλείπει το σημείο δίχως να παράσχει βοήθεια προς τυχόν θύμα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο αδίκημα πλέον αντιμετωπίζεται ως κακούργημα.

«Ο νέος ΚΟΚ κατόπιν δίκαιου αιτήματος των συγγενών θυμάτων τροχαίων άλλαξε και πλέον το αδίκημα της εγκατάλειψης αντιμετωπίζεται ως κακούργημα», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης.

«Να το ξέρουν όλοι όσοι έχουν στο μυαλό τους ότι εγκαταλείποντας θα είναι σε καλύτερη μοίρα. Αν διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ζωής κάθειρξη έως και 6 έτη, βαριά σωματική βλάβη κάθειρξη έως και 10 έτη, θάνατος κάθειρξη έως και 20 έτη».

Πρόκειται για μια δολοφονία και, όπως είπε, κατόπιν του μέτρου της υποτροπής, κάποιος ο οποίος πιάνεται να κάνει παράβαση, αντιμετωπίζεται πλέον ως «ύποπτος τέλεσης νέων οδικών εγκλημάτων».

Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 47 του ΚΟΚ, αν συμβεί οδικό τροχαίο ατύχημα, από το οποίο επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα υποχρεούται:

– Να σταθμεύσει αμέσως στον τόπο του ατυχήματος χωρίς να προκαλέσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία,

-να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος και, αν δεν μπορεί, να ειδοποιήσει για το ατύχημα την πλησιέστερη αστυνομική αρχή,

– να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με το όχημά του, αν οι εμπλακέντες στο ατύχημα τα ζητήσουν. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών, τα εμπλακέντα στο ατύχημα πρόσωπα υποχρεούνται, μέσα σε 24 ώρες, να του δώσουν τις πιο πάνω πληροφορίες κατά τον καταλληλότερο τρόπο ή μέσω του πλησιέστερου αστυνομικού τμήματος, το οποίο φροντίζει για την ενημέρωση του ζημιωθέντα.

Αν από το οδικό τροχαίο ατύχημα επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα, υποχρεούται επιπλέον:

– να δώσει την αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες,

– να ειδοποιήσει την πλησιέστερη αστυνομική αρχή και να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος μέχρι την άφιξή της, εκτός αν είναι αναγκαία η απομάκρυνσή του για την ειδοποίηση της αστυνομίας ή για την περίθαλψη των τραυματιών ή του ίδιου. Και στην περίπτωση αυτή ο οδηγός υποχρεούται να αναγγείλει το ατύχημα στην αστυνομική αρχή το ταχύτερο δυνατόν,

– να αποτρέψει οποιαδήποτε μεταβολή στον τόπο του ατυχήματος, η οποία θα μπορούσε να δυσκολέψει το έργο της αστυνομίας με εξαίρεση τις ενέργειές του εκείνες οι οποίες αποβλέπουν στην αποκατάσταση της τυχόν διακοπείσας κυκλοφορίας.