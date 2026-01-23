Κυρανάκης στους 4Τροχούς: Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» θα συνεχιστεί

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί αδιάκοπα χωρίς χρηματοδοτικό κενό, ενώ τα ποσά επιδότησης θα είναι ίδια με τα υφιστάμενα.

Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και μετά την εξάντληση των πόρων του υφιστάμενου κύκλου, όπως διαβεβαίωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στους 4Τροχούς, στο πλαίσιο των εγκαινίων του πρώτου ολοκληρωμένου κόμβου υπερταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας.

«Είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιώσουμε ότι το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά θα συνεχιστεί αδιάκοπα χωρίς να υπάρξει χρηματοδοτικό κενό. Αυτή η επιδότηση η οποία ισχύει και σήμερα -μειωμένη αλλά πιο λογική και ταιριαστή στο πλαίσιο της αγοράς ώστε να μην υπάρχουν στρεβλώσεις κατά τη γνώμη μου- θα συνεχιστεί κανονικά. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει η αγορά, οι καταναλωτές και οι εισαγωγείς», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, προσθέτοντας ότι το ποσό της επιδότησης θα είναι το ίδιο με το υφιστάμενο.

Αναφορικά με την υποχρέωση των ταξί για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, εξήγησε ότι θα υπάρξει επιδότηση ύψους 20.000 ευρώ, ένα ποσό που οι επαγγελματίες θα το έχουν στη διάθεσή τους κατά την αγορά του οχήματος και επομένως δεν θα χρειάζεται να περιμένουν να λάβουν τα χρήματά τους σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών σε περίοπτη θέση βρίσκεται και το κοινωνικό leasing, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτημα στο νέο ταμείο της ΕΕ, με τη σχετική απόφαση (έγκριση ή απόρριψη) να αναμένεται εντός του πρώτου 6μήνου του τρέχοντος έτους.