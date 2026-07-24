Κυριακούδης ΑΕ: Δύο νέα καταστήματα Renault-Dacia σε Πειραιά και Κερατσίνι

Η Κυριακούδης ΑΕ αναβαθμίζει την παρουσία της ως επίσημο μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas, με δύο νέα καταστήματα Renault & Dacia.

Η παρουσία της Κυριακούδης ΑΕ στον χώρο της μηχανοκίνησης μετρά ήδη πάνω από τέσσερις δεκαετίες, έχοντας τις ρίζες της στο 1981, όταν τα αδέλφια Γιώργος και Γιάννης Κυριακούδης έκαναν το επιχειρηματικό τους ξεκίνημα με την εμπορία μοτοσυκλετών.

Το 1989 σηματοδότησε τη δυναμική είσοδό τους στην αγορά του αυτοκινήτου, ενώ μόλις δύο χρόνια αργότερα, το 1991, πραγματοποιήθηκε το μεγάλο άλμα προς την επίσημη αντιπροσώπευση.

Τότε δημιουργήθηκε μια σύγχρονη, κάθετη μονάδα που συνδύαζε την έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων οχημάτων με ένα ισχυρό τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Εξοπλισμένη με προηγμένο συνεργείο, φανοποιείο, βαφείο και στελεχωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό, η εταιρεία έθεσε υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης.

Τη μακρόχρονη αυτή επιτυχημένη πορεία ήρθε να ενισχύσει το 2020 η έναρξη της συνεργασίας της με τις δημοφιλείς μάρκες Renault και Dacia.

Το κατάστημα της Renault στον Πειραιά

Σήμερα, η σχέση με τις δύο κορυφαίες μάρκες περνάει σε άλλο επίπεδο, με τη δημιουργία δύο ξεχωριστών μονάδων για Renault & Dacia, σε Πειραιά και Κερατσίνι αντίστοιχα.

Το νέο κατάστημα της Renault στον Πειραιά βρίσκεται στην οδό Θηβών 97. Ο εκθεσιακός χώρος απλώνεται σε έκταση 350 τ.μ με άνετο χώρο στάθμευσης, ενώ είναι σχεδιασμένος με βάση τα σύγχρονα πρότυπα εταιρικής ταυτότητας της μάρκας.

Το συνεργείο της εταιρείας βρίσκεται σε ένα ιδιόκτητο τετραώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 1.400 τ.μ., με ξεχωριστό τμήμα φανο-βαφείου και εμπορίας ανταλλακτικών.

Νέο showroom Dacia στο Κερατσίνι

Ένα ακόμα μεγάλο βήμα αναβάθμισης, για την Κυριακούδης ΑΕ, έγινε με τη δημιουργία ενός ακόμα showroom αποκλειστικά για Dacia στο Κερατσίνι, επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 407.

Ο εν λόγω εκθεσιακός χώρος αποτελεί ένα από τα πρώτα καταστήματα στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στη Dacia και εκτείνεται σε έναν χώρο των 150 τ.μ..