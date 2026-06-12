Leapmotor B05: Τον Ιούλιο στην Ελλάδα

Ο εκπρόσωπος της Leapmotor στην κατηγορία των οικογενειακών hatchback είναι έτοιμος για λανσάρισμα στην ελληνική αγορά αυτοκίνητου.

Μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσουν οι παραγγελίες για το νέο Leapmotor B05, ένα ηλεκτρικό μοντέλο που έρχεται να εκπροσωπήσει την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην κατηγορία των οικογενειακών hatchback (C-Segment).

Ο ηλεκτρικός κινητήρας του μήκους 4.430 χλστ. B05 αποδίδει 218 PS και 240 Nm, με την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 6,7 δλ. με την αρωγή συστήματος Launch Control.

Η μπαταρία υιοθετεί τεχνολογία Cell To Chassis (CTC) και είναι ενσωματωμένη στο πάτωμα του αυτοκινήτου, αυξάνοντας την ακαμψία, την αποδοτικότητα και την ευρυχωρία, μειώνοντας ταυτόχρονα το βάρος.

Από πλευράς μπαταριών υπάρχουν δύο επιλογές: Η πρώτη είναι 56,2 kWh με αυτονομία 401 χλμ. στον κύκλο WLTP, ενώ η δεύτερη 67,1 kWh με 482 χλμ. Η φόρτιση μπορεί να υποστηρίξει έως 168 kW σε DC παροχή, κάτι που σημαίνει αναπλήρωση από το 30-80% σε μόλις 17’. Στο εναλλασσόμενο ρεύμα AC η μέγιστη ισχύς είναι 11 kW.

Όπως αναφέρει η Leapmotor, το μεταξόνιο των 2.735 χλστ. εξασφαλίζει ένα άνετο περιβάλλον για τους επιβάτες, με 345 λτ. χώρου αποσκευών. Στο ταμπλό ξεχωρίζουν οι δύο οθόνες, εκ των οποίων εκείνη του συστήματος πολυμέσεων έχει διαγώνιο 14,6” και εκείνη του πίνακα οργάνων 8,8”.

Το μοντέλο φέρει μια μεγάλη ομπρέλα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) με 21 λειτουργίες και 14 κάμερες και αισθητήρες , ενώ την εμπειρία χρήσης ολοκληρώνει το Leapmotor app που δίνει πρόσβαση σε μια σειρά από πληροφορίες για την κατάσταση του αυτοκινήτου καθώς και σε βασικά πεδία χειρισμού.