H Lepas έρχεται στην Ελλάδα: Τα μοντέλα που φέρνει μαζί της (+video)

Η Lepas, ο premium βραχίονας της Chery, εισέρχεται στην ελληνική αγορά μέσω της Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Στην Ελλάδα, θα ξεκινήσει την εμπορική της πορεία με δύο SUV, ενώ λίγο αργότερα, αναμένεται να λανσαριστεί και ένα μικρό αυτοκίνητο για το B-segment.

Η γκάμα θα επεκταθεί σύντομα με το αμιγώς ηλεκτρικό L4, ένα αυτοκίνητο 4,4 μέτρων που θα τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των μικρών SUV. Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν έχουν αποκαλυφθεί αλλά λέγεται πως θα ενσωματώνει μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 61 kWh και ένα ηλεκτρικό μοτέρ αποδόσης περίπου 200 ίππων. Η αυτονομία που θα προσφέρει υπολογίζεται γύρω στα 400 χιλιόμετρα. Τέλος, η Lepas θα ενισχύσει την παρουσία της μέσω της προσθήκης ενός hatchback μοντέλου για το B-segment και ενός ακόμη SUV μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια.

Πότε ξεκινάει η εμπορική της πορεία

Τα πρώτα αυτοκίνητα Lepas θα βρίσκονται στην Ελλάδα στα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Το ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνουν γνωστές και οι τιμές τους.