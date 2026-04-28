H Lepas έρχεται στην Ελλάδα: Τα μοντέλα που φέρνει μαζί της (+video)

Η Lepas, ο premium βραχίονας της Chery, εισέρχεται στην ελληνική αγορά μέσω της Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Στην Ελλάδα, θα ξεκινήσει την εμπορική της πορεία με δύο SUV, ενώ λίγο αργότερα, αναμένεται να λανσαριστεί και ένα μικρό αυτοκίνητο για το B-segment.
Μετά την εντυπωσιακή της πρεμιέρα στην Εβδομάδα Σχεδιασμού του Μιλάνου (Milan Design Week 2026), η Lepas ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο στρατηγικό της βήμα.
Η ολοκαίνουργια κινεζική μάρκα, που συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό ως ο premium βραχίονας της Chery, «κλείδωσε» την είσοδό της στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μια νέα φιλοσοφία που συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή με την υψηλή αισθητική.
Με την υπογραφή του Ομίλου Βασιλάκη
Η Lepas θα εισάγεται στην Ελλάδα από την Italian Motion (εταιρεία του Ομίλου Βασιλάκη), η οποία διαχειρίζεται εμβληματικά brands όπως οι Fiat, Alfa Romeo, Abarth και Jeep. Με την κίνηση αυτή η Lepas θα επωφεληθεί από το ισχυρό δίκτυο και την τεχνογνωσία ενός εκ των κορυφαίων ομίλων αυτοκινήτου, τοποθετώντας την εξαρχής δίπλα σε καταξιωμένους Ευρωπαίους κατασκευαστές.
Η τέταρτη μάρκα της Chery στην Ευρώπη
Η Lepas γίνεται η τέταρτη μάρκα του ομίλου Chery που θα δραστηριοποιηθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, μετά τις Omoda & Jaecoo και την ομώνυμη Chery. Η ονομασία Lepas προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων «λεοπάρδαλη», «άλμα» και «πάθος» και αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της μάρκας, η οποία επικεντρώνεται στα αυτοκίνητα «νέας ενέργειας». Πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιείται ευρέως στην Κίνα και περιλαμβάνει τόσο τα αμιγώς ηλεκτρικά όσο και τα plug-in υβριδικά μοντέλα.
Η επίθεση ξεκινά με τα L6 και L8
Το εμπορικό λανσάρισμα της μάρκας στην Ευρώπη και την Ελλάδα θα βασιστεί σε δύο μοντέλα-πυλώνες, τα L6 και L8. Το Lepas L6 είναι ένα πενταθέσιο SUV που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει τους επόμενους μήνες, προσφέροντας επιλογή ανάμεσα σε δύο συστήματα κίνησης.
Στην plug-in υβριδική του έκδοση, συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία υψηλής τάσης. Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή συνδυαστική αυτονομία που αγγίζει τα 1.120 χιλιόμετρα.
Για εκείνους που προτιμούν τις μετακινήσεις μηδενικών ρύπων, το Lepas L6 θα είναι διαθέσιμο και ως αμιγώς ηλεκτρικό με μπαταρία χωρητικότητας 67 kWh που θα εξασφαλίζει αυτονομία 420 χιλιομέτρων.
Δίπλα του θα βρίσκεται το Lepas L8, η επιβλητική ναυαρχίδα της μάρκας, που θα προσφέρει ακόμα υψηλότερα επίπεδα πολυτέλειας και χώρων, ενσαρκώνοντας πλήρως την premium ταυτότητα που θέλει να προβάλει η Chery International. Και αυτό αναμένεται να συνδυάζεται με plug-in και ηλεκτρικά σύνολα.
Η γκάμα θα επεκταθεί σύντομα με το αμιγώς ηλεκτρικό L4, ένα αυτοκίνητο 4,4 μέτρων που θα τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των μικρών SUV. Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν έχουν αποκαλυφθεί αλλά λέγεται πως θα ενσωματώνει μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 61 kWh και ένα ηλεκτρικό μοτέρ αποδόσης περίπου 200 ίππων. Η αυτονομία που θα προσφέρει υπολογίζεται γύρω στα 400 χιλιόμετρα. Τέλος, η Lepas θα ενισχύσει την παρουσία της μέσω της προσθήκης ενός hatchback μοντέλου για το B-segment και ενός ακόμη SUV μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια.
Πότε ξεκινάει η εμπορική της πορεία
Τα πρώτα αυτοκίνητα Lepas θα βρίσκονται στην Ελλάδα στα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Το ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνουν γνωστές και οι τιμές τους.