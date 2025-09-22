Lexus Κηφισίας: Μεταξύ των 19 κορυφαίων αντιπροσωπειών Lexus στην Ευρώπη

Η Lexus βράβευσε και φέτος τα κορυφαία καταστήματα λιανικής πώλησης στην Ευρώπη που ξεχώρισαν για την εξαιρετική επιχειρηματική τους απόδοση.

Για ακόμη μία χρονιά, η Lexus Κηφισίας έλαβε τη διάκριση Kiwami Award, ως κορυφαίος Eξουσιοδοτημένος Έμπορος του δικτύου της Lexus σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια διάκριση που αναγνωρίζει την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση που προσφέρει η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Τα Βραβεία Kiwami, που σημαίνουν «εξαιρετική αριστεία», εδώ και 9 χρόνια βραβεύουν τους καλύτερους εμπόρους στην Ευρώπη που προσφέρουν τη μοναδική εμπειρία Lexus, η οποία βασίζεται στην αρχαία ιαπωνική φιλοσοφία της φιλοξενίας, γνωστή ως “Omotenashi”.

Φέτος, κατάφεραν να βραβευθούν 19 αντιπροσωπείες Lexus σε όλη την Ευρώπη από τις 340 συνολικά στην ευρύτερη περιοχή. Κάθε νικητής ενσωματώνει τη φιλοσοφία της Lexus να «κάνει την πολυτέλεια προσωπική υπόθεση», με το προσωπικό του να δείχνει εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια — όχι μόνο στον τρόπο που προετοιμάζονται για κάθε αλληλεπίδραση με τον πελάτη, αλλά και σε κάθε πτυχή της καθημερινής τους λειτουργίας. Αυτή η αφοσίωση εξασφαλίζει ότι κάθε επισκέπτης αντιμετωπίζεται με τη φροντίδα και την προσοχή που θα έδειχνε κανείς σε κάποιον που υποδέχεται στο σπίτι του.

Οι νικητές βίωσαν μια αξέχαστη τριήμερη εμπειρία στη Βουδαπέστη από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου, συνδυάζοντας ομαδικές δραστηριότητες, μια βραδιά γκαλά και δημιουργικές πολιτιστικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από τις πλούσιες παραδόσεις της πόλης.

Οι νικητές των Βραβείων Kiwami 2025 είναι:

Lexus Bergamo – Ιταλία, Lexus Cambridge – Ηνωμένο Βασίλειο, Lexus Coruña-Vigo – Ισπανία, Lexus Frankfurt – Γερμανία, Lexus Fréjus – Γαλλία, Lexus Galway – Ιρλανδία, Lexus Haifa – Ισραήλ, Lexus Kifisias – Ελλάδα, Lexus Leipzig – Γερμανία, Lexus Odesa – Ουκρανία, Lexus Orléans – Γαλλία, Lexus Ostrava – Τσεχία, Lexus Sevilla – Ισπανία, Lexus Shymkent – Καζακστάν, Lexus Stoke – Ηνωμένο Βασίλειο, Lexus Szczecin – Πολωνία, Lexus Tbilisi – Γεωργία, Lexus Vicenza – Ιταλία, Lexus Warszawa-Wola – Πολωνία