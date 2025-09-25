Λύνεται το πρόβλημα με τις πινακίδες κυκλοφορίας – Κατασκευάζονται άμεσα 12.000 τεμάχια

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να κατασκευαστούν εκατοντάδες τεμάχια, θέτοντας σε κυκλοφορία πολλά ολοκαίνουργια δίκυκλα που παραμένουν «αγκυροβολημένα» στις αντιπροσωπείες.

Ακινητοποιημένα σε καταστήματα πώλησης παραμένουν εδώ και αρκετές εβδομάδες καινούργια δίκυκλα, καθώς η έλλειψη πινακίδων καθιστά αδύνατη την κυκλοφορία τους.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος στα μέσα του περασμένου Ιουλίου προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατασκευή και προμήθεια δεκάδων χιλιάδων τεμαχίων, αλλά οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή του διατήρησαν «αγκυροβολημένες» πολλές νέες μοτοσικλέτες.

Με τον διαγωνισμό να καρκινοβατεί και το πρόβλημα να χρήζει αντιμετώπισης, στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενέκρινε δαπάνη πίστωσης ύψους 37.200 ευρώ για την προμήθεια 12.000 μεταλλικών πινακίδων κυκλοφορίας μοτοσικλετών, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.

Με αυτόν τον τρόπο, θα κατασκευαστεί άμεσα ένας σημαντικός αριθμός τεμαχίων, ο οποίος και αναμένεται θα διανεμηθεί στις Διευθύνσεις Μεταφορών εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου.

Την οριστική λύση θα δώσει ο μεγάλος διαγωνισμός για την προμήθεια άνω των 300.000 πινακίδων για μοτοσικλέτες, που φαίνεται ότι παρά τις καθυστερήσεις προχωρά, καθώς βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.

Μιλώντας στους 4Τροχούς, ο Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Κίμων Λογοθέτης, αναφέρει ότι «δεν είναι η πρώτη φορά σημειώνονται καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να προκαλείται έλλειψη βασικών υλικών που είναι απαραίτητα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρόβλημα, λόγω καθυστέρησης στις διαγωνιστικές διαδικασίες, προκλήθηκε με την κάρτα του ψηφιακού ταχογράφου».

Προσθέτει δε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «πρέπει να προνοούν για τις διαγωνιστικές διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ενστάσεις, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ο.κ. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε έλλειψη πινακίδων και απαιτήθηκε η παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού ο οποίος έδειξε άμεσα αντανακλαστικά για να λύσει το πρόβλημα».

Το ιστορικό του προβλήματος

Το πρόβλημα φαίνεται ότι ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, όταν και καταγράφηκαν στις Διευθύνσεις Μεταφορών, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διανομή των συγκεκριμένων τεμαχίων, οι πρώτες ελλείψεις.

Αυτή δυσμενής για χιλιάδες ιδιοκτήτες νέων μοτοσικλετών κατάσταση γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες κίνησαν τις διαδικασίες για την προμήθεια πινακίδων μέσω διαγωνισμού. Αυτός προκηρύχθηκε στις 17/7/2025 με καταληκτική ημερομηνία 2/9/2025, αλλά καταγράφηκαν καθυστερήσεις που έπληξαν κυρίως την Περιφέρεια Αττικής, όπως και ορισμένες άλλες υπηρεσίες ανά την επικράτεια.

Το μεσοδιάστημα το υπουργείο προσπάθησε να εξομαλύνει την κατάσταση με ανακατανομή, ήτοι διένεμε πινακίδες από Διευθύνσεις Μεταφορών που είχαν απόθεμα, σε τμήματα που παρουσίαζαν έλλειψη.

Σύμφωνα με τον κ. Λογοθέτη, η έλλειψη πινακίδων για καινούργιες μοτοσικλέτες ή για αντικατάσταση φθαρμένων τεμαχίων δεν οφείλεται στην έλλειψη τσίγκου (απαραίτητο υλικό για την κατασκευή τους), μιας και η εταιρεία που προμηθεύει το υλικό έχει διαθέσιμο απόθεμα.