Τι αλλάζει στο Μαρούσι το Project Voria: Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που έρχονται

Το νέο συγκρότημα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο πόλο έλξης στην Αθήνα και για αυτό, στη μελέτη έχουν προβλεφθεί σημαντικές παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, ώστε το Project Voria να ενταχθεί αρμονικά στην περιοχή.

Το Project Voria στο Μαρούσι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις αστικής ανάπτυξης στην Αθήνα. Το έργο αναπτύσσεται από την εταιρεία North Star Entertainment, ενώ την κατασκευή έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ, θυγατρική του ομίλου Metlen, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου κόμβου ψυχαγωγίας, τουρισμού και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πρόκειται για ένα πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο θα συνδυάζει διαφορετικές δραστηριότητες σε έναν ενιαίο χώρο. Κεντρικό στοιχείο είναι η μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις, ενώ γύρω από αυτή τη βασική λειτουργία, θα αναπτύσσεται ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών.

Σημαντική παρουσία θα έχει ένα πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων, το οποίο αναμένεται να διαθέτει σημαντικό αριθμό δωματίων (320 λέει η μελέτη) και να λειτουργεί με προδιαγραφές διεθνών brands φιλοξενίας.

Παράλληλα, το Voria θα περιλαμβάνει εκτεταμένους χώρους εστίασης, σύγχρονες αίθουσες που θα μπορούν να φιλοξενούν από εταιρικά events έως διεθνή συνέδρια και εγκαταστάσεις ευεξίας, όπως spa και χώρους χαλάρωσης. Στο χώρο, προβλέπονται επίσης αρκετές ζώνες πρασίνου (17+ στρέμματα συνολικά) και δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ 836 θέσεων.

Συνολικά, η επένδυση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 350 έως 380 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ολοκλήρωσή της τοποθετείται χρονικά προς τα μέσα του 2028.

Οι παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων

Με δεδομένο πως η Λεωφόρος Κηφισίας, η Σπύρου Λούη, το ΟΑΚΑ και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα επιβαρύνουν σημαντικά την περιοχή, μέσα στη μελέτη του Project Voria έχουν ενταχθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

α. Νέα ανεξάρτητη ανισόπεδη σύνδεση της δυτικής παράπλευρης οδού με τη Λεωφόρο Κηφισίας, νοτίως της Λ. Σπύρου Λούη.

β. Αποκλεισμός της κίνησης εξόδου προς τον δυτικό παράπλευρο, στο ύψος της πεζογέφυρας ΟΑΚΑ, για την αποφυγή της προβληματικής πλέξης με την κίνηση εισόδου από τη Λ. Σπ. Λούη προς τη Λ. Κηφισίας (κατεύθυνση προς κέντρο).

γ. Παρεμβάσεις στην υφιστάμενη πεζογέφυρα των Ολυμπιακών Αγώνων, πάνω από την Λ. Κηφισίας, που διασυνδέει τον δήμο Χαλανδρίου με τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

δ. Διεύρυνση και λειτουργική αναβάθμιση της δυτικής παράπλευρης οδού της Λ. Κηφισίας, με δεδομένη την υποχώρηση της εγκεκριμένης ρυμοτομικής γραμμής του ΕΠΣ, σε βάρος της ιδιοκτησίας.

ε. Διαμόρφωση νέας ανεξάρτητης εισόδου από Π.Ε.5 του Δήμου Αμαρουσίου προς τον συνδετήριο κλάδο, μεταξύ της Λ. Σπ. Λούη και της Λ. Κηφισίας (κατεύθυνση προς κέντρο).

στ. Δημιουργία πρόσθετης ανεξάρτητης λωρίδας δεξιάς στροφής, στην δυτική πρόσβαση του σηματοδοτούμενου κόμβου επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη με τον συνδετήριο κλάδο εισόδου στη Λ. Κηφισίας (κατεύθυνση προς κέντρο).

ζ. Λειτουργική βελτίωση και σηματοδότηση του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου εισόδου προς την περιοχή του Έργου και προς Π.Ε.5 από τη Λ. Σπ. Λούη. η. Διαμόρφωση νέας ανεξάρτητης ανισόπεδης σύνδεσης εξόδου της Π.Ε.5 προς τις δυο κατευθύνσεις της Λ. Σπ. Λούη, με κατεύθυνση προς Χαλάνδρι και προς Λ. Κηφισίας βορρά / Αττική Οδό.