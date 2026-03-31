MatraX Tyres: Νέα πρόταση ελαστικών από τη Θεοχαράκης A.E.

Η ένταξη των ελαστικών MatraX Tyres στο χαρτοφυλάκιο της Θεοχαράκης Α.Ε. ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας για σύγχρονες λύσεις στον τομέα της κινητικότητας.

Την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία ελαστικών MatraX Tyres ανακοίνωσε η Θεοχαράκης Α.Ε., ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική αγορά ελαστικών για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Θεοχαράκης Α.Ε., τα MatraX Tyres είναι μια δυναμική μάρκα που εστιάζει στην καινοτομία, τον σύγχρονο σχεδιασμό και την ασφάλεια, ξεπερνώντας τις συμβατικές προσεγγίσεις της κατηγορίας και ανεβάζοντας τον πήχη για τους οδηγούς.

Συνδυάζοντας τεχνολογία και αισθητική, αντλούν έμπνευση από τη δύναμη, την ευελιξία και την αντοχή που συμβολίζουν οι ταύροι, στοιχεία που αποτυπώνονται στη φιλοσοφία και τη σχεδιαστική τους προσέγγιση.

Η γκάμα της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, περιλαμβάνοντας ελαστικά HP και UHP, επιλογές για SUV, 4×4 και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

«Η ένταξη των MatraX Tyres στο χαρτοφυλάκιο της Θεοχαράκης Α.Ε. ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει σύγχρονες και ανταγωνιστικές λύσεις στον τομέα της κινητικότητας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών της ελληνικής αγοράς», επισημαίνει η Θεοχαράκης Α.Ε.