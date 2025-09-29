Με 208 χλμ./ώρα στην Κηφισιά: Βαρύς αναμένεται ο πέλεκυς για τον 42χρονο οδηγό

Τι προβλέπεται για τον 42χρονο οδηγό που πιάστηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς.

Οδηγό που έτρεχε με 208 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή της Κηφισιάς «συνέλαβαν» τα ραντάρ της Τροχαίας, τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Παρασκευής.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος κινούνταν με 208 χλμ/ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πρόστιμο, αφαίρεση διπλώματος και… φυλάκιση

Σημειώνεται ότι με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσοι κινούνται με ταχύτητες άνω των 200 χλμ../ώρα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και το διοικητικό μέτρο της επί τόπου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 1 έτος.

Σε περίπτωση διάπραξης της ίδιας παράβασης για 2η φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 4.000 ευρώ και ο οδηγός στερείται το δίπλωμα οδήγησης για 2 έτη.

Παράλληλα, κάθε οδηγός πρέπει να γνωρίζει ότι σε περίπτωση που υποπέσει στην ίδια παράβαση για 3η φορά μέσα σε 5 έτη τότε τιμωρείται με πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 4 έτη.

Επιπροσθέτως, βάσει του Άρθρου 290Α (Επικίνδυνη Οδήγηση) του Ποινικού Κώδικα, όποιος οδηγεί όχημα σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 60 χλμ. τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

α) με φυλάκιση έως 3 έτη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,

β) με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

γ) με κάθειρξη έως 10 έτη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,

δ) με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.