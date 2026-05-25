Με 221 χλμ./ώρα: Η «τρέλα» των ελληνικών δρόμων συνεχίζεται

Άλλο ένα περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας έρχεται να προστεθεί στη λίστα του ελληνικού παραλογισμού.

Με το πόδι κολλημένο στο γκάζι συνεχίζουν να κινούνται οι οδηγοί, παρά την αυστηροποίηση των ποινών που έχει εισάγει ο νέος ΚΟΚ.

Για την καταπολέμηση της «τρέλας» της ταχύτητας, οι τροχονομικοί έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί, αποδίδοντας σε αρκετές περιπτώσεις καρπούς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη (23/5) σύλληψη δύο οδηγών, ηλικίας 32 και 25 ετών, οι οποίοι εντοπίσθηκαν να συμμετέχουν σε αγώνες ταχύτητας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθηνών, με ταχύτητα 221 χλμ./ώρα, αντί 120 χλμ./ώρα.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των αστυνομικών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα επικίνδυνων συμπεριφορών στους ελληνικούς δρόμους.

Ενδεικτικά, στις αρχές Ιανουαρίου, οδηγός έτρεχε στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης με 304 χλμ./ώρα, βιντεοσκοπώντας την πορεία του, ώστε να διαφημίσει το «κατόρθωμά» του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, τον περασμένο Σεπτέμβριο, οδηγός πιάστηκε να κινείται με 187 χλμ./ώρα στη Συγγρού, ενώ ένας ακόμη εντοπίστηκε με 208 χλμ./ώρα στην Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η κίνηση με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα, όπως σε πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και το διοικητικό μέτρο της επί τόπου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 1 έτος.

Σε περίπτωση διάπραξης της ίδιας παράβασης για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 4.000 ευρώκαι ο οδηγός στερείται το δίπλωμα οδήγησης για 2 έτη.

Εφόσον ο οδηγός υποπέσει για τρίτη φορά μέσα σε 5 έτη, στην ίδια παράβαση, τότε τιμωρείται με πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 4 έτη. Οι ίδιες ποινές προβλέπονται και για τη συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες.