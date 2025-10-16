Το Λιμενικό Σώμα ενισχύθηκε με 51 αυτοκίνητα – Ποιο μοντέλο επιλέχθηκε

Το Λιμενικό Σώμα ενισχύθηκε με 51 νέα Opel Astra, με την παραλαβή τους να γίνεται οκτώ μήνες νωρίτερα.

Ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παράδοση 51 νέων οχημάτων, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Λιμενικού Σώματος.

Η προμήθεια εντάσσεται στην Πράξη «Προμήθεια 215 χερσαίων μέσων διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ», συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Η σύμβαση για την προμήθεια των 51 αυτοκινήτων Opel Astra, αξίας σχεδόν 2 εκατ. ευρώ (1.996.587), είχε προθεσμία ολοκλήρωσης 14 μηνών, όμως τα οχήματα παραδόθηκαν οκτώ μήνες νωρίτερα από τη συμβατική υποχρέωση.

Το δημοφιλές οικογενειακό hatchback διατίθεται στην Ελλάδα σε εκδόσεις βενζίνης, diesel, hybrid και 100% ηλεκτρικές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Παραδόθηκαν με εγγύηση 6 ετών

Τα νέα οχήματα θα διατεθούν σε επιτελικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια, την αστυνόμευση, καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, έχει πραγματοποιηθεί εκπαίδευση τεχνικών σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, χωρίς επιβάρυνση για την Υπηρεσία. Η σύμβαση περιλαμβάνει εγγύηση έξι ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, με υποχρέωση του προμηθευτή να καλύπτει τη συντήρηση και το service σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα συνεχίσει να υλοποιεί στοχευμένες δράσεις τεχνολογικής και επιχειρησιακής αναβάθμισης του Λιμενικού Σώματος, περιλαμβανομένης της προμήθειας μη επανδρωμένων σκαφών, της αναβάθμισης του θαλάμου επιχειρήσεων και της ενίσχυσης των λιμεναρχείων με νέα μέσα.