Με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι για αλκοόλ – Αφαιρέθηκαν 1.134 διπλώματα

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνεχίζει τις δράσεις της για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής πραγματοποίησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας, από τις πρώτες πρωινές της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 27 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 24.915 αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν 175 παραβάσεις και συνελήφθησαν 7 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 7.768 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 833 οχήματα, εκ των οποίων 118 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.134 άδειες ικανότητας οδήγησης και 367 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε 0,70% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.