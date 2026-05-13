Με γυρισμένα χιλιόμετρα ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρώπη

Επιτήδειοι στήνουν παγίδες σε υποψήφιους αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, προκαλώντας τους οικονομική επιβάρυνση.

Ένα στα δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που πωλούνται από μία χώρα σε μια άλλη έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα, όπως έχει διαπιστώσει η Κομισιόν, ανακοινώνοντας δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στις περισσότερες χώρες το γύρισμα των χιλιομέτρων είναι ποινικό αδίκημα, καθώς εκτός της οικονομικής ζημίας, ο αγοραστής κινδυνεύει, μη γνωρίζοντας τις πραγματικές ανάγκες συντήρησης ή επισκευής του οχήματος.

Το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο σε χώρες των Βαλκανίων, όπως προσθέτει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), περιγράφοντας το modus operandi των επιτήδειων που καιροφυλακτούν.

Προκειμένου ο «εισαγωγέας» μεταχειρισμένων να αποφύγει τις αστικές ευθύνες από την πώληση αυτοκινήτου με ψευδή /αλλοιωμένα στοιχεία, «παροτρύνει» τον πελάτη να εκτελωνίσει ο ίδιος το όχημα, ώστε στη συνέχεια να μην είναι δυνατό να επιληφθούν τα ελληνικά δικαστήρια για την απάτη.

Ο ΣΕΑΑ συμβουλεύει τους καταναλωτές :

Πριν την αγορά εισαγόμενου μεταχειρισμένου, ο αγοραστής πρέπει να απευθύνεται σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να ενημερωθεί για το ιστορικό του αυτοκινήτου στο εξωτερικό.

Σε καμιά περίπτωση, δεν πρέπει να αποδέχεται τον εκτελωνισμό στο όνομα του, καθώς κινδυνεύει να βρεθεί υπόλογος και για ζητήματα λαθρεμπορίας.

«Εύλογο είναι ότι τα εγχώρια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αποτελούν ασφαλέστερη επιλογή, καθώς μπορούν να εντοπιστούν όλες οι σημαντικές πληροφορίες /ιστορικό», καταλήγει ο ΣΕΑΑ.