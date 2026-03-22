Με κάμερες οι εξετάσεις οδήγησης – Έτσι θα μειωθεί η διαφθορά

Τα τέσσερα μέτρα για να κοπούν τα «δώρα» από τους υποψηφίους για απόκτηση άδειας οδήγησης.

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει κάποιος δίπλωμα οδήγησης ετοιμάζει το υπουργείο Μεταφορών, εφαρμόζοντας σειρά μέτρων με βασικό στόχο την πάταξη της έκδοσης διπλωμάτων – «μαϊμού» και τη μείωση της διαφθοράς μέσω της ψηφιοποίησης και της κατάργησης του λεγόμενου «γρηγορόσημου».

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, στόχος του αρμόδιου υπουργού Κων. Κυρανάκη είναι μέσα από τη νέα διαδικασία οι οδηγοί να έχουν περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις πραγματικά και όχι εικονικά, καθώς σήμερα τα διπλώματα έρχονται σε αρκετές περιπτώσεις «στο χέρι», καθώς ένα σύστημα έχει τα παραθυράκια να κάνει «τα στραβά μάτια» και να παρακάμπτει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο εδράζονται σε τέσσερις άξονες:

• Πρώτον, προβλέπεται η τοποθέτηση κάμερας αλλά και σύστημα καταγραφής ήχου σε κάθε όχημα εξέτασης. Ο εξεταστής θα σαρώνει μοναδικό QR κωδικό μέσω tablet, ενεργοποιώντας αυτόματα την κάμερα και ταυτοποιώντας το όχημα. Από εκείνη τη στιγμή κάθε στιγμιότυπο της εξέτασης καταγράφεται, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εξέταση γίνεται κανονικά. Κάθε καταγραφή αρχειοθετείται με πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψηφίου.

• Δεύτερον, προβλέπεται η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και της πρακτικής εξέτασης. Σήμερα οι σχολές οδηγών τηρούν… χειρόγραφα βιβλία παρουσιών, που σε αρκετές περιπτώσεις συμπληρώνονται πλασματικά, χωρίς να γίνεται το μάθημα, με αποτέλεσμα οι ώρες πρακτικής εκπαίδευσης να παραμένουν αδιαφανείς και ανεξέλεγκτες. Με το νέο σύστημα, οι εκπαιδευτές θα σκανάρουν τις ψηφιακές κάρτες των υποψηφίων πριν από κάθε μάθημα –θεωρητικό και πρακτικό– μέσω ειδικής εφαρμογής. Οι παρουσίες θα καταγράφονται αυτόματα, οι βεβαιώσεις θα εκδίδονται χωρίς γραφειοκρατία και οι Διευθύνσεις Μεταφορών αποκτούν τη δυνατότητα απροειδοποίητων ελέγχων σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, στις πρακτικές εξετάσεις καταργούνται τα χειρόγραφα έντυπα και οι εξεταστές θα ορίζονται μέσω κλήρωσης και θα καταγράφουν ψηφιακά την απόδοση κάθε υποψηφίου μέσω μιας εύχρηστης εφαρμογής. Ο εκπαιδευτής του οδηγού θα ενημερώνεται αμέσως για το αποτέλεσμα και θα έχει τη δυνατότητα να το αμφισβητήσει, ενώ όλα τα στοιχεία θα καταχωρίζονται αυτόματα στο κεντρικό αποθετήριο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

• Τρίτον, προωθείται η αλλαγή του συστήματος των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. Το νέο ψηφιακό σύστημα βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του Ηρακλείου και αναμένεται σύντομα να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, ένα ενιαίο κεντρικό σύστημα που παρακολουθεί όλες τις αίθουσες της επικράτειας, πολλές από τις οποίες είναι απομονωμένες και ως εκ τούτου ανεξέλεγκτες. Η ταυτοποίηση των υποψηφίων γίνεται αυτόματα μέσω ψηφιακής φωτογραφίας, ενώ τα αποτελέσματα μεταφέρονται άμεσα στο ψηφιακό δελτίο εκπαίδευσης του υποψηφίου, χωρίς να μεσολαβεί ανθρώπινο χέρι. Οι εξεταζόμενοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμά τους αμέσως μετά την εξέταση, μέσω email και sms.

Σημαντικό είναι ότι το νέο σύστημα παρακολουθεί στατιστικά τα εξεταστικά κέντρα και εάν υπάρξει μη φυσιολογική απόκλιση στα ποσοστά επιτυχίας ανά αίθουσα, χτυπάνε καμπανάκια πως κάτι συμβαίνει, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο σε απομονωμένες αίθουσες να υπάρχει 100% επιτυχία.

• Τέταρτον, μετά τις εξετάσεις που θα γίνονται με τους παραπάνω κανόνες ασφαλείας, θα προβλέπεται η αυτόματη έκδοση άδειας οδήγησης. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την πάταξη του «γρηγορόσημου», δηλαδή της προτεραιοποίησης με βάση χρηματική αμοιβή σε κάποιον υπάλληλο.

Η νέα διαδικασία θα προβλέπει πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, η προσωρινή άδεια οδήγησης εκδίδεται άμεσα μέσω του gov wallet, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και χωρίς να απαιτείται παρέμβαση… υπαλλήλου, με το φυσικό έντυπο να ακολουθεί λίγες ημέρες αργότερα. Με το νέο σύστημα, όπως λένε πηγές του υπουργείου, επιτυγχάνονται δύο στόχοι: η διαφάνεια και η επάρκεια των νέων οδηγών.

Πηγή: Καθημερινή