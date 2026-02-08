Με ποια ταχύτητα στην Εθνική Οδό χάνεις το δίπλωμα οδήγησης;

Βαρύς πέφτει ο πέλεκυς με τον νέο ΚΟΚ σε όσους κινούνται σε αυτοκινητόδρομο με κολλημένο το πόδι τους στο γκάζι.

Πολλοί είναι οι οδηγοί που κατά την κίνησή τους στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους αναπτύσσουν ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες, στην προσπάθειά τους να φτάσουν ταχύτερα στον προορισμό τους.

Ξεχνούν, ωστόσο, ότι η υπερβολική ταχύτητα μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, ενώ συγκαταλέγεται στις παραβάσεις που επισύρουν ιδιαίτερα αυστηρές ποινές.

Τα όρια ταχύτητας βάσει του ΚΟΚ

Σε αυτοκινητοδρόμους, όπως είναι η Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και η Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, το ανώτατο όριο ταχύτητας ανέρχεται σε 130 χλμ./ώρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό με άλλες πινακίδες οδικής σήμανσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας έως 20 χλμ./ώρα κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α και επομένως επισύρει διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Σε περίπτωση, δηλαδή, που ο οδηγός εντοπιστεί να κινείται, για παράδειγμα, με 130 χλμ./ώρα σε τμήμα της Αθηνών-Κορίνθου με όριο 110 χλμ. τότε θα τιμωρηθεί με πρόστιμο 150 ευρώ, χωρίς να αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης.

Για υπέρβαση του ορίου άνω των 20 έως και 30 χλμ./ώρα -δηλαδή ο οδηγός κινείται στο εν λόγω τμήμα με ταχύτητα 140 χλμ./ώρα- τότε πέρα από το πρόστιμο των 150 ευρώ, επιβάλλεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 20 ημερών.

Σε περίπτωση που η υπέρβαση του ορίου είναι άνω των 30 έως και 50 χλμ./ώρα, τότε η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ, με αφαίρεση του διπλώματος για 30 ημέρες. Μια ενδεικτική παράβαση είναι η κίνηση σε τμήμα αυτοκινητόδρομου με όριο 110 χλμ./ώρα, με ταχύτητα 150 χλμ./ώρα.

Εφόσον η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι πάνω από 50 χλμ./ώρα ή ο οδηγός κινείται στον αυτοκινητόδρομο με πάνω από 150 χλμ./ώρα (ανεξάρτητα από το εκάστοτε όριο), επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Πότε προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ

Ο πέλεκυς πέφτει βαρύς για όσους καταλαμβάνονται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα, καθώς οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 2.000 ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

Υποτροπή

Όπως ορίζει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, εφόσον διαπραχθεί για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών παράβαση που συνδέεται με την υπέρβαση του ορίου κατά περισσότερα από 50 χλμ./ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 180 ημέρες.

Για διάπραξη ίδιας παράβασης για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών από την αμέσως προηγούμενη διάπραξη, το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για ένα έτος.

Για ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα, η πρώτη υποτροπή επιφέρει πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 2 έτη, ενώ στη δεύτερη υποτροπή προβλέπεται πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση για 4 έτη.