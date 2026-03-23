Με το πόδι στο γκάζι στη Θεσσαλονίκη – Σύλληψη δύο οδηγών για ταχύτητα

Οι οδηγοί κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος του κόμβου Πυλαίας.

Στοχευμένη αστυνομική δράση για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων πραγματοποίησε προ ολίγων ημερών η Διευθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, βεβαιώνοντας 56 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 40 εκ των οποίων για υπερβολική ταχύτητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., επίσης συνελήφθησαν δύο οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων, ηλικίας 19 και 29 ετών, οι οποίοι, ξημερώματα Σαββάτου (21-03-2026), κατελήφθησαν από αστυνομικούς δίκυκλης τροχονομικής αστυνόμευσης, να οδηγούν επικίνδυνα στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος του κόμβου Πυλαίας. Ο πρώτος κινούνταν με 153 χλμ/ώρα και ο δεύτερος με 176 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες.

Επιπλέον, συνελήφθησαν δυο οδηγοί 29 και 45 ετών, οι οποίοι, ξημερώματα Σαββάτου (21-03-2026), κατελήφθησαν από αστυνομικούς ΟΕΠΤΑ και Τ.Τ. ΠΑΘΕ αντίστοιχα, να οδηγούν επιβατικά οχήματα στερούμενοι άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς τους είχαν αφαιρεθεί, σε προγενέστερο χρόνο, για άλλες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.