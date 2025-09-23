Με το πόδι στο γκάζι στην Αθήνα – Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ./ώρα στη Λεωφ. Συγγρού (video)

Παράλληλα εντοπίστηκαν 4 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Δεν έχει τέλος η κίνηση με υπερβολική ταχύτητα στους δρόμους της Αθήνας. Στο πλαίσιο ελέγχων της Τροχαίας που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου, οδηγός αυτοκινήτου εντοπίστηκε στη λεωφόρο Συγγρού να κινείται με ταχύτητα 187 χλμ./ώρα.

Το εν λόγω διάστημα πραγματοποιήθηκαν 5.011 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 4 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ./ώρα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία.