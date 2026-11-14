Μέχρι πότε παρατείνονται οι επιδοτήσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Η απόφαση έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων πιέσεων στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, καθώς η πρόσφατη μερική αποκλιμάκωση των τιμών δεν θεωρείται ακόμη επαρκώς σταθερή.

Την παράταση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη έως τις 30 Νοεμβρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση, διατηρώντας αμετάβλητο το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που ίσχυε κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων πιέσεων στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, καθώς η πρόσφατη μερική αποκλιμάκωση των τιμών δεν θεωρείται ακόμη επαρκώς σταθερή, λόγω της έντονης αβεβαιότητας και των διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές.

Συγκεκριμένα, από την 16η έως και τις 30 Νοεμβρίου, η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται ως εξής:

20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης.

15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ.