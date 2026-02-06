Μέχρι πότε θα παρκάρουν δωρεάν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Αθήνα – Τι φέρνει το νομοσχέδιο

Παρατείνεται η δωρεάν στάθμευση των αμιγώς ηλεκτρικών και χαμηλών ρύπων υβριδικών οχημάτων στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης.

Σημαντικά μέτρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Μεταξύ άλλων παρατείνεται το χρονικό διάστημα απαλλαγής από καταβολή τέλους στάθμευσης για τα ηλεκτρικά οχήματα ή τα οχήματα χαμηλών ρύπων σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, εντός των διοικητικών ορίων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού.

Ειδικότερα, οι κάτοχοι θα μπορούν να παρκάρουν δωρεάν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026. Από την καταβολή απαλλάσσονται τα ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως και 50 γρ. CO2/χλμ.

Ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης διατηρεί -μεταξύ άλλων- ο Δήμος Αθηναίων, με συνολικά 3.463 θέσεις για επισκέπτες, όπου μπορούν να σταθμεύουν τα παραπάνω οχήματα.

Εταιρικά αυτοκίνητα και θέσεις φόρτισης

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2026 το 1/4 τουλάχιστον των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που αποκτώνται με μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή plug-in υβριδικά με εκπομπές έως 50 γρμ. CO2/ χλμ. Η συγκεκριμένη υποχρέωση υφίσταται για κάθε εταιρεία που έχει αποκτήσει με μίσθωση τουλάχιστον 4 εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας με την υποχρέωση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται αν η εταιρεία έχει προβεί σε παραγγελία του μισθωμένου οχήματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2026 και αυτό δεν έχει παραληφθεί για λόγους που δεν οφείλονται στον αγοραστή και σε κάθε περίπτωση για λόγους ανωτέρας βίας.

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ θα έχουν τη δυνατότητα να προκηρύσσουν διαγωνισμούς για την εγκατάσταση φορτιστών σε πιάτσες ΕΔΧ–ταξί στις περιοχές ευθύνης τους, αποκλειστικά για χρήση από αμιγώς ηλεκτρικά ή plug‑in ταξί. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, η επιλογή των χώρων γίνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΔΕΔΔΗΕ ως προς τη δυνατότητα σύνδεσής τους στο δίκτυο διανομής.