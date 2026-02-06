Μεγάλες αλλαγές στα ΚΤΕΟ – Πώς επηρεάζονται οι κάτοχοι ντίζελ αυτοκινήτων

Μέσω των 4Τροχών, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνος Βήκας, επικροτεί τις αλλαγές που προωθούνται στα κέντρα τεχνικού ελέγχου, εστιάζοντας παράλληλα στην ανάγκη αναβάθμισης του μηχανογραφικού συστήματος του ΥΠΥΜΕ.

Τέλος στα ντίζελ αυτοκίνητα που συνιστούν υγειονομικές και περιβαλλοντικές βόμβες, όπως και στο καθεστώς αθέμιτου ανταγωνισμού εντός των ΚΤΕΟ επιδιώκει να βάλει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω τριών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο.

Έχοντας ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση του φαινομένου με τα πειραγμένα ντίζελ αυτοκίνητα (δίχως φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων – DPF) αλλά και την απομάκρυνση κακοσυντηρημένων πετρελαιοκίνητων οχημάτων από τους δρόμους, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εισάγει τη διενέργεια σχετικού ελέγχου μικροσωματιδίων σε πετρελαιοκίνητα οχήματα κατηγοριών Euro 5, Euro 6, Euro V και Euro VI.

Ο έλεγχος θα γίνεται κατά τον περιοδικό έλεγχο σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ενώ θα αφορά οχήματα με έδρα την Περιφέρεια Αττικής ή την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ο έλεγχος, με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο το 1.000.000 μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό (cm3), θα πλαισιώνει τη μέτρηση του συντελεστή θολερότητας «Κ» των εκπεμπόμενων καυσαερίων.

Μιλώντας στους 4Τροχούς, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνος Βήκας, ανέφερε ότι επιδοκιμάζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του υπουργείου, αλλά ταυτόχρονα εξέφρασε απορίες σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση – κάτι το οποίο αναμένεται να διαλευκανθεί σε δεύτερο χρόνο.

Βάσει του υφιστάμενου προτεινόμενου κανονιστικού πλαισίου, σε περίπτωση που κέντρο τεχνικού ελέγχου εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης κληθεί να διενεργήσει έλεγχο σε όχημα με έδρα μία από τις δύο αυτές περιφερειακές ενότητες, θα βρίσκεται αντιμέτωπο με δύο επιλογές: είτε να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ότι αδυνατεί να τον εξυπηρετήσει, είτε να προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου, υψηλού κόστους εξοπλισμού. Το τελευταίο ενδεχόμενο εγείρει ζητήματα αναλογικότητας και βιωσιμότητας, ιδίως για ΚΤΕΟ που εξυπηρετούν περιορισμένο ή ακόμη και μηδενικό αριθμό τέτοιων οχημάτων σε ετήσια βάση.

Σε έλεγχο μικροσωματιδίων θα υποβάλλονται ντίζελ οχήματα:

α) κατηγορίας Euro 5 ή Euro 6, με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης μετά την 1η.1.2013, και

β) κατηγορίας Euro V ή Euro VI, με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης μετά την 1η.1.2014.

Κάρτα Καυσαερίων αποκλειστικά στα ΚΤΕΟ

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή για τα ΚΤΕΟ αφορά τη μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων αποκλειστικά στα ΚΤΕΟ, με τα συνεργεία αυτοκινήτων να εξαιρούνται πλέον από τη σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον κ. Βήκα, πρόκειται για μια σωστή ενέργεια, καθώς «δημιουργείται ένα data room χιλιομέτρων από το 1ο έτος κυκλοφορίας, λύνοντας προβλήματα που αφορούν πειραγμένα οδόμετρα στην αγορά των εγχώριων μεταχειρισμένων ΙΧ, την ίδια ώρα που ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των διασταυρωτικών ελέγχων».

Ενισχύεται η εποπτεία στα ΚΤΕΟ

Με διάταξη στο νομοσχέδιο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενισχύει και την εποπτεία στα ΚΤΕΟ, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε πρακτικές που επί χρόνια υπονόμευαν τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στον κλάδο.

Ειδικότερα, θεσπίζεται νέο Μητρώο Εποπτών ΚΤΕΟ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και δημιουργούνται μικτά κλιμάκια ελέγχου με τη συμμετοχή της ΑΑΔΕ και της Επιθεώρησης Εργασίας.

Το κλιμάκιο εποπτών Κ.Τ.Ε.Ο., εφόσον διαπιστώσει παραβάσεις της αρμοδιότητάς του κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου σε λειτουργούν Κ.Τ.Ε.Ο., συντάσσει έκθεση βεβαίωσης παράβασης ελέγχου, την οποία αποστέλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας.

«Πρόκειται για μια χρόνια απαίτηση του κλάδου, η οποία ενισχύει την ισονομία και περιορίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας ότι οι έλεγχοι εφαρμόζονται με ενιαίο και καθολικό τρόπο. Πρέπει να συνοδευτεί και από την κατάλληλη αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος του ΥΠΥΜΕ, με σκοπό τον αυτόματο και εξ’ αποστάσεως εντοπισμό παραβάσεων. Εφόσον υπάρξει μηχανογραφική αναμόρφωση, ο επόπτης, θα έχει πλήρη και αντικειμενική εικόνα για τα ΚΤΕΟ και θα πηγαίνει διαβασμένος», εξηγεί ο κ. Βήκας.