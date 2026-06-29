Μεγάλη διάκριση του Ομίλου Συγγελίδη και του δικτύου διανομέων Citroen

Στο πλαίσιο του Citroen Brand Day 2026 στο Παρίσι, στην ελληνική αντιπροσωπεία απονεμήθηκε το βραβείο “Highest Performer in Europe”.

Τη σημαντικότερη πανευρωπαϊκή διάκριση απέσπασαν ο Όμιλος Συγγελίδης και το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων της Citroen στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Citroen Brand Day 2026», που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου στο Παρίσι, με περισσότερους από 1.400 συμμετέχοντες από 56 χώρες, στην ελληνική αντιπροσωπεία απονεμήθηκε το βραβείο “Highest Performer in Europe”, από τον CEO της Citroen, Xavier Chardon.

H διάκριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της στοχοπροσήλωσης και της υποδειγματικής οργάνωσης του Επίσημου Δικτύου Διανομέων της Citroёn στην Ελλάδα, το οποίο σημείωσε κορυφαίες επιδόσεις στους ακόλουθους στρατηγικούς δείκτες:

Μερίδιο αγοράς

Υπηρεσίες Sales & After Sales

Ικανοποίηση Πελατών

Διείσδυση στην Ηλεκτροκίνηση

Ρυθμός ανάπτυξης

H συγκεκριμένη σημαντική επιτυχία αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής ανάπτυξης και της συστηματικής δουλειάς υπό την ηγεσία των Γιώργου Ρέτζιου, Γενικού Διευθυντή των μαρκών Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles, Γιώργου Παππά, Εμπορικού Διευθυντή των μαρκών Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles και Γιώργου Αλπού, Brand Director Citroen, καθώς και της αφοσίωσης ολόκληρου του Δικτύου συνεργατών της Citroen στην Ελλάδα.

Η Citroen εκπροσωπείται στην ελληνική αγορά από τον Όμιλο Συγγελίδη από το 1970, διαθέτοντας σήμερα ένα πανελλαδικό δίκτυο 40 σημείων πώλησης και 54 σημείων τεχνικής εξυπηρέτησης, το οποίο καλύπτει στο 100% την ελληνική επικράτεια και προσφέρει στους πελάτες της μάρκας, εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και σχέσεις εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο της βράβευσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης, εξήρε το πάθος, τη δέσμευση και τα εξαιρετικά αποτελέσματα του Ελληνικού Δικτύου Διανομέων της γαλλικής μάρκας.

To βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της Ελληνικής αποστολής, ο κ. Π. Συγγελίδης από τον CEO της Citroen, κ. Xavier Chardon. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το νέο όραμα της Citroen, ενώ ξεχώρισαν η συνεργασία της μάρκας με τον Omar Sy, η αγωνιστική ομάδα της Formula E και η επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του εμβληματικού Citroen 2CV.

H εκδήλωση Citroen Brand Day ολοκληρώθηκε με ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία μιας μάρκας δεν χτίζεται μόνο μέσα από τα προϊόντα της, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτήν και εργάζονται καθημερινά για την εξέλιξή της.