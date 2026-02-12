Μειώνεται η εισιτηριοδιαφυγή – Αυξάνεται το πρόστιμο για είσοδο χωρίς εισιτήριο

Με την επικείμενη αύξηση του προστίμου για είσοδο χωρίς εισιτήριο στα ΜΜΜ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω η εισιτηριοδιαφυγή.

Σημαντικά μειωμένη είναι εισιτηριοδιαφυγή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σήμερα, την ίδια ώρα που καταβάλλονται επιπλέον προσπάθειες για την περαιτέρω αντιμετώπιση του φαινομένου.

Όπως ανέφερε πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η εισιτηριοδιαφυγή έχει μειωθεί κάτω από 5% «το χαμηλότερο ποσοστό που είχαμε ποτε», προσθέτοντας ότι οι έλεγχοι στα λεωφορεία το 2021 ήταν περίπου 324.962 ενώ το 2025, έφτασαν τα 2.895.820, δηλαδή εννιαπλασιάστηκαν. Επιπλέον, το ίδιο διάστημα οι έλεγχοι στο Μετρό πεναπλασιάστηκαν.

Καίριο χτύπημα στο φαινόμενο της εισόδου χωρίς εισιτήριο στα ΜΜΜ αναμένεται να έχει η αύξηση του προστίμου -μια αλλαγή που προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, στο Άρθρο 37 αναφέρεται ότι για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πρόστιμο αυξάνεται στα 100 ευρώ, από 72 ευρώ, για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και στα 50 ευρώ, από 30 ευρώ, σε όσους δικαιούνται μειωμένο.

Σε περίπτωση που ο παραβάτης προχωρήσει στην έκδοση κάρτας απεριόριστων διαδρομών, το πρόστιμο θα μειώνεται στο 50%. Στον αντίποδα, αν το πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός 60 ημερών, από την επομένη της βεβαίωσης της παράβασης, πενταπλασιάζεται, δηλαδή εκτοξεύεται στα 500 ευρώ.

Αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στα πρόσωπα που καταλαμβάνονται να μετακινούνται χωρίς το επικυρωμένο νόμιμο κόμιστρο ή δεν το επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα με τη μορφή νομικού προσώπου, στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι το ενιαίο εισιτήριο -με ισχύ 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωση- του ΟΑΣΑ κοστίζει 1,20 ευρώ, με την τιμή του μειωμένου να ανέρχεται σε 0,50 ευρώ.

Το ενιαίο εισιτήριο, ισχύει σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί) και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί).

Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο.

Στο Μετρό Θεσσαλονίκης το κανονικό εισιτήριο κοστίζει 0,60 ευρώ και το μειωμένο 0,30 ευρώ, ενώ ισχύουν για μία διαδρομή.