Μειώνεται ο αριθμός όσων πίνουν και οδηγούν στην Ελλάδα

«Φέτος έχουμε 3 φορές μικρότερο ποσοστό οδηγών, οι οποίοι συλλαμβάνονται να οδηγούν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ», ανέφερε ο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αναφορά στα αποτελέσματα από την εντατικοποίηση των ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη χθεσινή παρουσίαση της συνολικής στρατηγικής της κυβέρνησης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

«Η εφαρμογή της στοχευμένης αστυνόμευσης οδηγεί σε αλλαγή κουλτούρας», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε, δε, πως, «η στρατηγική του Υπουργείου για το 2026 συνδυάζει την αυστηρή αστυνόμευση και τη μηδενική ανοχή στις επικίνδυνες παραβάσεις με την αξιοποίηση της τεχνολογικής πρωτοπορίας.

»Στόχος μας είναι ένα αδιάβλητο, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα μεθοδικής κοινωνικής αστυνόμευσης που προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται και το σύστημα των εντατικών ελέγχων αλκοτέστ αφήνοντας ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Στο σημείο αυτό παρέθεσε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία: «Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα 1.572.000 αλκοτέστ, εκ των οποίων βρέθηκαν θετικά τα 13.613, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν γίνει 750.000 αλκοτέστ, εκ των οποίων θετικά ήταν τα 16.000. Φέτος έχουμε 3 φορές μικρότερο ποσοστό οδηγών, οι οποίοι συλλαμβάνονται να οδηγούν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ. Αυτό δείχνει πως το κράτος επιβάλλει μια νέα οδηγική αντίληψη, έναν νέο θεσμό, μια νέα πρακτική, μια νέα πολιτική, μια νέα συμπεριφορά».