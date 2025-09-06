Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης στα αυτοκίνητα – Η ανακοίνωση του Κ. Μητσοτάκη

Μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης για αυτοκίνητα και σπίτια εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

.

«Κούρεμα» των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% μεσοσταθμικά για αυτοκίνητα και σπίτια ανακοίνωσε o πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

«Μειώνονται μεσοσταθμικά τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα κατά 30% για 500.000 φορολογούμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Όπως έχει τονίσει κατά το παρελθόν ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), το «ψαλίδι» στα τεκμήρια αυτοκινήτων αποτελεί αδήριτη ανάγκη, καθώς τα «τεκμήρια είναι πολλαπλάσια από το πραγματικό κόστος χρήσης (καύσιμα, ασφάλιση, συντήρηση κλπ)».

Τα τεκμήρια διαβίωσης αποτελούν το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που απαιτείται να έχει κάποιος για να μπορεί να συντηρεί τα περιουσιακά του στοιχεία (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, κατοικίες κ.λπ.) καθώς και το ελάχιστο κόστος ετήσιας διαβίωσής του.

Πόσο μειώνονται τα τεκμήρια

Επί παραδείγματι, με την εφαρμογή του «κουρέματος», το τεκμήριο των 4.000 ευρώ που ισχύει σήμερα για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.εκ. θα μειωθεί σε 2.800 ευρώ.

Για αυτοκίνητο 1.500 κ.εκ. το τεκμήριο των 5.800 ευρώ μειώνεται σε 4.060 ευρώ, ενώ το για αυτοκίνητο 2.000 κ.εκ. υφίσταται μείωση από τα 8.800 ευρώ στα 6.160.

Σημειώνεται ότι για αυτοκίνητα ηλικίας 5 έως 10 ετών προβλέπεται ήδη μείωση 30%, που αυξάνεται στο 50% αν το όχημα είναι ηλικίας άνω των 10 ετών.