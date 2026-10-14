Μειώσεις 20 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη

Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια.

Την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και την έναρξη εφαρμογής επιδότησης στην αμόλυβδη βενζίνη ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ειδικότερα, από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου επιδοτείται με 15 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), ενώ από τις 17 Οκτωβρίου και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα επιδοτηθεί με 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (καταργείται η ισόποση έκπτωση που εφαρμόζουν τα διϋλιστήρια). Όσον αφορά το ντίζελ, τα διυλιστήρια θα παρέχουν έκπτωση 5 λεπτών το λίτρο.

Το πετρέλαιο θέρμανσης επιδοτείται με 20 λεπτά το λίτρο από το κράτος, ενώ παρέχεται έκπτωση άλλα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Συνολικά, η τελική μείωση στους καταναλωτές ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, 10 για την βενζίνη και 40 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή.

Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα περιλαμβάνουν και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης.