Μείωση στην τιμή της βενζίνης ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης

Χαμηλότερη θα είναι και η τιμή του ντίζελ. Μέχρι το τέλος Αυγούστου η ισχύς της παρέμβασης.

Μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής.

Όπως είπε, «τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν στη στήριξη της οικονομίας», ενώ πρόσθεσε:

«Στη φαρέτρα υπάρχουν και έκτακτες παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στην άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου.

»Η κυβέρνηση αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην αντλία μαζί με το 15% της τιμής των λιπασμάτων, με το fuel pass με το οποίο 2,5 εκατ. οδηγοί αντιμετώπισαν την αύξηση στη βενζίνη με όφελος 36 λεπτών».