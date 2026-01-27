Mercedes-Benz Vans Digital Extras: Ψηφιακή χείρα βοηθείας στις επιχειρήσεις

Με τα «Ψηφιακά Πρόσθετα», η Mercedes-Benz Vans έχει ως στόχο να προσφέρει λύσεις που στηρίζουν ουσιαστικά τη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ευκολότερη καθιστά η Mercedes-Benz Vans την καθημερινότητα των επαγγελματιών, λανσάροντας στην ελληνική αγορά τα «Ψηφιακά Πρόσθετα» (Digital Extras) για τα ελαφρά επαγγελματικά της οχήματα.

Με αυτό τον τρόπο προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα «έξυπνων» ψηφιακών υπηρεσιών που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα, την αποδοτικότητα και τον προγραμματισμό στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα «Ψηφιακά Πρόσθετα» επιτρέπουν στους επαγγελματίες να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του επαγγελματικού τους οχήματος, παραμένοντας διαρκώς συνδεδεμένοι με το όχημα, όπου κι αν βρίσκονται.

Μέσα από προηγμένες λειτουργίες, όπως ο προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης, ο απομακρυσμένος χειρισμός βασικών λειτουργιών και η πλοήγηση με δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, τα Ψηφιακά Πρόσθετα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής καθημερινότητας.

Το χαρτοφυλάκιο

Το χαρτοφυλάκιο των Ψηφιακών Πρόσθετων της Mercedes-Benz Vans καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών και περιλαμβάνει κατηγορίες όπως:

Υπηρεσίες Άνεσης,

Υπηρεσίες απομακρυσμένου χειρισμού,

Πλοήγηση,

Ηλεκτρική κινητικότητα

Άλλες εξειδικευμένες λειτουργίες

Ανάλογα με το μοντέλο, πολλά Ψηφιακά Πρόσθετα περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον κόστος ή για προκαθορισμένη διάρκεια έως και 36 μηνών με την αγορά του οχήματος. Το εύρος των διαθέσιμων λειτουργιών διαφέρει ανάλογα με τη σειρά μοντέλου, το έτος κατασκευής και τον εξοπλισμό.

Ψηφιακά Πρόσθετα βασικού εξοπλισμού

Τα Ψηφιακά Πρόσθετα που περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό συμβάλλουν στη διατήρηση της υψηλής διαθεσιμότητας του οχήματος, προσφέροντας δυνατότητες όπως απομακρυσμένη παρακολούθηση κατάστασης, διαχείριση συντήρησης και έγκαιρη ενημέρωση για επερχόμενες εργασίες service, απομακρυσμένο κλείδωμα και ξεκλείδωμα θυρών, εντοπισμό σταθμευμένου οχήματος κ.α..

Περιλαμβάνονται εργοστασιακά σε κάθε Mercedes-Benz Van χωρίς επιπλέον χρέωση και ενεργοποιούνται εύκολα μέσω της εφαρμογής Mercedes-Benz App.