Mercedes-Benz Vans ERGON Edition: Οι νέες εκδόσεις που «μιλάνε» με έργα

Η Mercedes-Benz Vans παρουσιάζει στην ελληνική αγορά τις νέες εκδόσεις ERGON για τα Vito Van, eVito Van, Sprinter Van και eSprinter Van.

Vito Van ERGON Edition

Το Vito Van ERGON Edition σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης επαγγελματικής καθημερινότητας, συνδυάζοντας την ευελιξία, την αξιοπιστία και την ποιότητα της Mercedes-Benz με έναν ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό. Διαθέσιμο στις εκδόσεις Compact, Long και Extra Long, καθώς και με αποδοτικούς κινητήρες 110 CDI και 114 CDI ισχύος έως 136 hp, προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής της ιδανικής διαμόρφωσης για κάθε ανάγκη μεταφοράς.

Βασισμένο στην έκδοση BASE, το Vito Van ERGON Edition ενσωματώνει εξοπλισμό που ενισχύει ουσιαστικά την καθημερινή χρήση και την πρακτικότητα του οχήματος, όπως πακέτο ενσωμάτωσης smartphone, ξύλινο δάπεδο χώρου φόρτωσης, ρεζερβουάρ 70 λίτρων, διπλό κάθισμα συνοδηγού και πρόσβαση στα Ψηφιακά Πρόσθετα της μάρκας.

eVito Van ERGON Edition

Το eVito Van ERGON Edition φέρνει την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο κοντά στις καθημερινές ανάγκες των επαγγελματιών, συνδυάζοντας μηδενικούς ρύπους, υψηλή λειτουργικότητα και τον προηγμένο χαρακτήρα της Mercedes-Benz Vans. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Long και Extra Long, με επιλογές ηλεκτροκινητήρων έως 204 PS και ωφέλιμη μπαταρία έως 90 kWh, προσφέρει την ιδανική λύση για αστικές και περιαστικές μεταφορές με αυξημένη αποδοτικότητα και αξιοπιστία.

Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις eVito 112, eVito 119 και eVito 129, με δυνατότητες φόρτισης AC 11kW και DC έως 80kW, ανάλογα με την έκδοση, εξασφαλίζοντας ευελιξία και ταχύτητα στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, ο εξοπλισμός ERGON Edition ενισχύει τον Premium και τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου με στοιχεία όπως πλοήγηση μέσω σκληρού δίσκου, Live Traffic Information, Traffic Sign Assist, άνετα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με οσφυϊκή υποστήριξη, καθώς και πρόσβαση στα Ψηφιακά Πρόσθετα της μάρκας.

Sprinter Van ERGON Edition

Το Sprinter Van ERGON Edition εξελίσσει ακόμη περισσότερο τον επαγγελματικό χαρακτήρα του κορυφαίου μεγάλου Van της Mercedes-Benz, προσφέροντας αυξημένες δυνατότητες μεταφοράς, κορυφαία εργονομία και πλούσιο εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Διατίθεται σε εκδόσεις Standard, Long και Extra Long, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις 311 CDI και 315 CDI με αποδοτικούς κινητήρες diesel ισχύος έως 150 PS, σχεδιασμένους για αξιοπιστία, αντοχή και χαμηλό λειτουργικό κόστος ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

Βασισμένο στην έκδοση BASE, το Sprinter Van ERGON Edition ενσωματώνει εξοπλισμό που αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινή χρήση και τη διαχείριση φορτίου, όπως πακέτο χώρου φόρτωσης, LED φωτισμό, ράγες στερέωσης στα πλαϊνά τοιχώματα, πίσω πόρτες ανοίγματος 270 μοιρών, χειρολαβές επιβίβασης και ρυθμιζόμενο τιμόνι.

eSprinter Van ERGON Edition

Το eSprinter Van ERGON Edition επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία των μεγάλων Van, συνδυάζοντας κορυφαία πρακτικότητα, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή αποδοτικότητα για κάθε επαγγελματική εφαρμογή. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Standard και Long, με επιλογές ηλεκτροκινητήρων έως 204 PS και ωφέλιμη μπαταρία έως 113 kWh, προσφέρει αυξημένη αυτονομία και τη δυνατότητα κάλυψης ενός ευρέος φάσματος μεταφορικών αναγκών.

Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις eSprinter 314, eSprinter 320, eSprinter 414 και eSprinter 420, ενώ ο εξοπλισμός ERGON Edition ενισχύει ακόμη περισσότερο τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, Πλοήγηση μέσω σκληρού δίσκου, Live Traffic Information, Traffic Sign Assist, πακέτο χώρου φόρτωσης και πρόσβαση στα Ψηφιακά Πρόσθετα της μάρκας.

Παράλληλα, στοιχεία όπως ο LED φωτισμός στον χώρο φόρτωσης, οι ράγες στερέωσης και οι πίσω πόρτες 270 μοιρών ενισχύουν την εργονομία και την καθημερινή λειτουργικότητα του οχήματος. Οι εκδόσεις ERGON του eSprinter συνδυάζουν ιδανικά τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με την αξιοπιστία, την ποιότητα και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τα μεγάλα Van της Mercedes-Benz Vans.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις τιμές των εκδόσεων ERGON εδώ