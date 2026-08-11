Μεθυσμένοι οδηγοί πιάστηκαν με ένδειξη 0,96 mg/l και 1,15 mg/l

Βεβαιώθηκαν 143 παραβάσεις, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,72% επί του συνόλου.

Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 3 Αυγούστου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της 10 Αυγούστου σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 19.764 έλεγχοι για αλκοόλ, βεβαιώθηκαν 143 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l. Όπως φαίνεται στις φωτογραφιες της ΕΛΑΣ, οδηγοί πιάστηκαν ακόμη και με ένδειξη 0,96 mg/l και 1,15 mg/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 6.421 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 665 οχήματα, εκ των οποίων 113 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 952 άδειες ικανότητας οδήγησης και340 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,72% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ.