Μετρό ανά 3 λεπτά και 45 δλ – Έτσι θα μειωθεί η αναμονή στις αποβάθρες

Πόροι από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο αναμένεται να διατεθούν και για την αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Οι περισσότερες παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των πόρων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, συμπεριλαμβανομένου του Κοινωνικού Leasing, εστιάζουν στην ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, χωρίς να απουσιάζουν και δράσεις από τις οποίες αναμένεται να επωφεληθεί μεγαλύτερος αριθμός πολιτών

Μία από αυτές αφορά την αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών της Αθήνας και δη του Μετρό. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με 210 εκατ. ευρώ η προμήθεια 12 νέων συρμών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Γραμμών 2 και 3, μέσω διαγωνισμού που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους.

Οι νέοι συρμοί θα μειώσουν τον χρόνο μεταξύ των δρομολογίων στις Γραμμές 2 και 3 στα 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, ενώ φαίνεται ότι θα συνδράμουν στις νέες λειτουργικές ανάγκες που θα προκύψουν από την επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός για την επέκταση της κόκκινης γραμμής ξεκίνησε στις 3 Μαϊου 2023, προσέλκυσε συνολικά τέσσερα σχήματα, ενώ έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να συνεχίσει η διαδικασία.

Προβλέπεται η δημιουργία περίπου 4 χλμ. υπόγειας διπλής γραμμής και η κατασκευή 3 σταθμών, δύο εκ των οποίων θα βρίσκονται επί της Λεωφόρου Θηβών. Ο πρώτος είναι ο σταθμός «Παλατιανή» στη συμβολή των οδών Θηβών και Καππαδοκίας και ο δεύτερος είναι ο σταθμός «Ίλιον» στη συμβολή των οδών Θηβών και Ελαιών, με νέο τερματικό τον «Άγιο Νικόλαο» στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Παραμυθιάς στα σύνορα Ιλίου και Καματερού.

Αναβάθμιση 10 συρμών της Γραμμής 1

Επιπροσθέτως, προβλέπονται 60 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 10 συρμών της Γραμμής 1 που είναι κατασκευασμένοι το 1995 και πλέον έχουν παροπλιστεί.

Ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 12 µήνες από σή µερα, ενώ χάρη στους νέους συρµούς ο χρόνος µεταξύ των δροµολογίων στη Γραµµή 1 αναμένεται να µειωθεί από τα 7,12 λεπτά σε 5,2 λεπτά .

Το έργο περιλαμβάνει την προσθήκη νέου εξοπλισµού και την αντικατάσταση ή αναβάθµιση παρωχηµένων συστηµάτων, µε ιδιαίτερη έµφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της προσβασιµότητας και την εξυπηρέτηση ευάλωτων οµάδων χρηστών.

Ιδίως για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία προβλέπεται η εγκατάσταση νέου εξοπλισµού προσβασιµότητας όπως:

φορητές ράμπες,

σήμανση υψηλής αντίθεσης,

ειδικές θέσεις καθήµενων,

συστήµατα στερέωσης αµαξιδίων,

προσαρµοσµένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθµίζονται ανάλογα µε τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου

Επιπλέον 7 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αναβάθμιση 24 σταθμών της Γραμμής 1, δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα απαιτούµενα πρότυπα προσβασιµότητας και στερούνται της αναγκαίας υποδοµής.

Με την αναβάθµιση των σταθµών, στόχος είναι οι διαδροµές από άτοµα µε αναπηρία να αυξηθούν από περίπου 4.000 την ηµέρα σε 10.000.

Οι παρεµβάσεις περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, βελτιώσεις στις αποβάθρες, στον φωτισµό, στις ράµπες και στις διαδροµές ατόµων µε αναπηρία, καθώς και στις κυλιόµενες σκάλες, στους ανελκυστήρες και στα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών.