Μετρό ανά 3,5 λεπτά – Έτσι θα εξυπηρετούνται καλύτερα οι επιβάτες

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι οι χρονοαποστάσεις να μειωθούν στα 3,5 λεπτά στη Γραμμή 3 και στα 5 λεπτά στη Γραμμή 1.

Στις ενέργειες που θα βελτιώσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επιβάτες του Μετρό της Αθήνας, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως εξήγησε ο «αριθμός των διαθέσιμων συρμών στο Μετρό θα αυξηθεί από 40 το 2019 σε 60 έως το 2026, επιτρέποντας περισσότερα δρομολόγια και σημαντική μείωση των χρονοαποστάσεων στα 3,5 λεπτά στη Γραμμή 3 και στα 5 λεπτά στη Γραμμή 1».

Η ενίσχυση των Μέσων Σταθερής Τροχιάς θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την προμήθεια 19 νέων συρμών για τις Γραμμές 2 και 3, εκ των οποίων οι 7 θα είναι διρευματικοί για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Όσον αφορά τον «Ηλεκτρικό» (Γραμμή 1), βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτεταμένη ανακατασκευή 14 συρμών. Ο πρώτος είναι έτοιμος και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο διάστημα, ενώ το σύνολο των ανακατασκευασμένων συρμών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει το δίκτυο έως το 2027. Επιπλέον, έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για την ανακατασκευή ακόμη 10 συρμών.

Κυρανάκης: «Η μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών»

Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συμπύκνωσε το περιεχόμενο της εκδήλωσης στη φράση: «Υλοποιείται η μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Παράλληλα, παρουσίασε τις βασικές τομές που υλοποιούνται στις αστικές συγκοινωνίες. Όπως επεσήμανε, η σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης, ιδιαίτερα στα λεωφορεία, αποτυπώνει την επιστροφή ολοένα και περισσότερων πολιτών στα δημόσια μέσα μεταφοράς, μέσα από έναν συνδυασμό παρεμβάσεων που ήδη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη:

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης στόλου λεωφορείων των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα ήδη ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο τα 1.700 νέα λεωφορεία τα επόμενα δύο χρόνια. Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων στις 15 πρότυπες γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης, με στόχο πυκνότερα και πιο αξιόπιστα δρομολόγια. Η ενίσχυση των Μέσων Σταθερής Τροχιάς με την προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και την αναβάθμιση των υποδομών. Το πρόγραμμα εκτεταμένης ανακατασκευής των 14 συρμών της Γραμμής 1, που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των αναμονών ακόμη και στα 5 λεπτά στις ώρες αιχμής.

«Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για εμάς, είναι κάτι πολύ περισσότερο από υποδομές, οχήματα και διαδρομές. Είναι η καθημερινή αξιοπρέπεια του πολίτη. Είναι να φτάνει κάποιος στον προορισμό του με ασφάλεια, με συνέπεια, με σεβασμό», επισήμανε ο κ. Κυρανάκης.

Μητσοτάκης για λεωφορεία:«Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε»

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν τόσο η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και η αναβάθμιση της Γραμμής 1, όσο και η στήριξη των εργαζομένων στις συγκοινωνίες, με τον κ.Μητσοτάκη να ανακοινώνει την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026.

«Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός προβλέπει πλέον την αύξηση του στόλου στα 1.700 λεωφορεία.

Οπως είπε, τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι πλήρως προσβάσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και διαθέτουν κλιματισμό, ενώ προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας για τους οδηγούς.