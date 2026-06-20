Μετρό Αθήνας: Αναβαθμίζονται συρμοί και μπαίνει κλιματισμός

Στόχος είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των τακτικών χρηστών του δικτύου.

Σε αναβάθμιση αναμένεται να τεθεί ένας σημαντικός αριθμός συρμών του Μετρό της Αθήνας, οι οποίοι θα έχουν και κλιματισμό.

Ειδικότερα, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν συνεργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, η πράξη «Αναβάθμιση Συρμών και Εγκατάσταση Κλιματιστικών σε Συρμούς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 4 Υποσταθμών Έλξης», εντάχθηκε στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Μεταφορές 2021-2027, με δικαιούχο τις Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ.

Η πράξη, με συνολική δημόσια δαπάνη 149.515.883,55 ευρώ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 120.577.325,44€ από πόρους του Ταμείου Συνοχής, αφορά στην αναβάθμιση 12 συρμών της Σειράς Ι (έτος κυκλοφορίας 2000) που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας, την εγκατάσταση κλιματιστικών στους συρμούς αυτούς, καθώς και την ανακαίνιση τεσσάρων υποσταθμών της Γραμμής 2 και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας.

Στόχος του έργου είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του στόλου των επιβατικών συρμών των Γραμμών 2 και 3, με άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των τακτικών χρηστών του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ., καθώς και η προσέλκυση νέων χρηστών από άλλα ιδιωτικά μέσα, με την παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.