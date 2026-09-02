Μετρό Αθήνας-Γραμμή 4: Τι συμβαίνει με τον σταθμό «Ευαγγελισμός» και την Κυψέλη

H καθυστέρηση στην εξεύρεση λύσης είναι πολύ προβληματική, καθώς ο σταθμός Ευαγγελισμός είναι ο κρισιμότερος σταθμός της νέας γραμμής.

Μέσα στον Σεπτέμβριο πρόκειται να κατατεθεί νέα μελέτη από την «Ελληνικό Μετρό» για τον σταθμό Ευαγγελισμός της γραμμής 4 του μετρό. Πρόκειται για τον μοναδικό από τους σταθμούς της νέας γραμμής στον οποίο δεν έχει στηθεί ακόμη εργοτάξιο, ως αποτέλεσμα δικαστικής διαμάχης, αλλά και αντιρρήσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η εκκρεμότητα αυτή έχει εκτροχιάσει το χρονοδιάγραμμα του έργου και σίγουρα θα έχει σοβαρή επίπτωση και στον προϋπολογισμό του, μέσω της καταβολής αποζημιώσεων στον ανάδοχο. Καλά τα νέα από το μέτωπο της Κυψέλης, καθώς τα μέχρι τούδε στοιχεία δείχνουν ότι κανένα κτίριο δεν κινδυνεύει.

Τις πληροφορίες αυτές έδωσε ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, πριν από τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Για το θέμα του Ευαγγελισμού, ο κ. Δήμας ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι πρόκειται να κατατεθεί στις υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος νέα ΤΕΠΕΜ (τεχνική περιβαλλοντική μελέτη) για την κατασκευή του σταθμού.

Αντικείμενο της ΤΕΠΕΜ είναι η χωροθέτηση και η οργάνωση του εργοταξίου στο πάρκο Ριζάρη, κάτι που αποτέλεσε αιτία σύγκρουσης ανάμεσα στην «Ελληνικό Μετρό» και στον εφοπλιστήτο πάρκο είχε διαμορφωθεί με χορηγία του Ιδρύματος Πατέρα, η έδρα του οποίου βρίσκεται σε διπλανό κτίριο). Η υπόθεση είχε καταλήξει στο ΣτΕ, το οποίο (απόφαση αρ. 2274/2023) δεν ακύρωσε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του σταθμού, ζήτησε, ωστόσο, να καταβληθεί προσπάθεια για τον περιορισμό της επέμβασης στη βλάστηση του πάρκου Ριζάρη.

Παρότι το ΣτΕ δεν είχε αποφασίσει το «πάγωμα» των εργασιών, η «Ελληνικό Μετρό» ανέμενε δύο χρόνια την έκδοση της απόφασης (προφανώς για να μην «ανοίξει πόλεμο» η κυβέρνηση με τον εφοπλιστή) και τελικά κατέθεσε τη νέα μελέτη στο υπουργείο Περιβάλλοντος τον Ιούλιο του 2025. Ομως η μελέτη απορρίφθηκε από το ΥΠΕΝ (αρνητικά είχε γνωμοδοτήσει και ο Δήμος Αθηναίων). Τώρα, όπως ανέφερε ο κ. Δήμας, η «Ελληνικό Μετρό» πρόκειται να καταθέσει νέα μελέτη, συμβατή με τις παρατηρήσεις του υπουργείου.

Σε κάθε περίπτωση, η καθυστέρηση στην εξεύρεση λύσης είναι πολύ προβληματική, καθώς ο σταθμός Ευαγγελισμός είναι ο κρισιμότερος σταθμός της νέας γραμμής (αφού αποτελεί το σημείο συνάντησης με τη γραμμή 3) και ο μόνος στον οποίο δεν έχει στηθεί καν εργοτάξιο. Επιπλέον, είναι βέβαιο ότι η σοβαρή επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα του έργου θα μεταφραστεί και σε χρήμα υπό τη μορφή αποζημιώσεων.

Οσον αφορά το ζήτημα με τις καθιζήσεις κτιρίων, που έχει προκύψει στην Κυψέλη, o κ. Δήμας εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Οπως ανέφερε, τα στοιχεία που έχει η «Ελληνικό Μετρό» για τις καθιζήσεις στα κτίρια που παρουσιάζουν ζημιές δεν είναι ανησυχητικά, με την έννοια ότι κανένα κτίριο δεν φαίνεται να κινδυνεύει.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι το υπουργείο θα περιμένει τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων που όρισαν η «Ελληνικό Μετρό» και το ΤΕΕ προτού αποφασίσουν την επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα – και βέβαια θα ενημερώσει πρώτα τους κατοίκους. Να σημειωθεί, πάντως, ότι όλα τα έργα του μετρό είναι ασφαλισμένα έναντι τέτοιων περιστατικών, οπότε το κόστος των επισκευών ή όποιας άλλης επέμβασης αποφασιστεί θα καλυφθεί.

Πηγή: kathimerini.gr