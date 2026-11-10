Μετρό Αθήνας: Η Γραμμή με τους 27 σταθμούς – Αύξησε τα δρομολόγια κατά 3.328 σε 10 μήνες

Το Μετρό της Αθήνας περιλαμβάνει τρεις Γραμμές και φέτος τα δρομολόγια έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό. Σε μια μάλιστα γραμμή, τα δρομολόγια αυξήθηκαν κατά χιλιάδες.

Το Μετρό της Αθήνας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των μετακινήσεων στην Αττική, καθώς συνδέει το κέντρο της πρωτεύουσας με κομβικά σημεία όπως το λιμάνι του Πειραιά και το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Καθημερινά, εξυπηρετεί περισσότερους από 800.000 επιβάτες, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους των διαδρομών.

Η λειτουργία του Μετρό θεωρείται κομβική για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της Αττικής, με τα δρομολόγια να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.172 επιπλέον δρομολόγια στις τρεις Γραμμές του Μετρό, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ποια όμως από τις τρεις Γραμμές κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο δεκάμηνο του έτους και που οφείλεται αυτό; Με βάση τα στοιχεία, η αύξηση ανά Γραμμή διαμορφώθηκε ως εξής:

Γραμμή 1 (πρώην Ηλεκτρικός): 1.233 επιπλέον δρομολόγια

Γραμμή 2: 611 επιπλέον δρομολόγια

Γραμμή 3: 3.328 επιπλέον δρομολόγια

Στη Γραμμή 3, η οποία αποτελείται από 27 σταθμούς, συνδέοντας τον Πειραιά, με το Σύνταγμα και το Αεροδρόμιο, η αύξηση προέκυψε από τον ανασχεδιασμό του προγράμματος δρομολογίων κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής, καθώς και από την προσθήκη ενισχυτικού συρμού στην πρωινή αιχμή.

Καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών για τη Γραμμή 1

Ξεχωριστή είναι η επίδοση της Γραμμής 1, δηλαδή του πρώην Ηλεκτρικού, καθώς τον Οκτώβριο του 2026, μήνα κατά τον οποίο εντάχθηκε στην κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός, πραγματοποιήθηκαν 427 περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025. Μάλιστα, ο φετινός Οκτώβριος αποτελεί τον καλύτερο μήνα των τελευταίων ετών ως προς την εκτέλεση δρομολογίων στη Γραμμή 1.

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Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε πως, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η ΣΤΑ.ΣΥ προχώρησε στην ενίσχυση των δρομολογίων του Τραμ, με την προσθήκη τεσσάρων επιπλέον συρμών κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής. Ως αποτέλεσμα, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.278 επιπλέον δρομολόγια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Φυσικά, η ενίσχυση της επιβατικής κίνησης, συνεπάγεται και αύξηση των εισιτηρίων, με τις επικυρώσεις κομίστρου σε Μετρό και Τραμ να εμφανίζουν άνοδο κατά 6,14%.