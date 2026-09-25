Μετρό Αθήνας – Κυψέλη: Oι προϋποθέσεις για να επανεκκινήσει ο μετροπόντικας

Τα κτίρια, με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας όπως επιβάλλει η σύμβαση, θα επανέλθουν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν από τη διέλευση του μηχανήματος και σε καλύτερη ακόμη.

Τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό στην Κυψέλη επεσήμανε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι ο μετροπόντικας δεν πρόκειται να επανεκκινήσει, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί και συμφωνηθεί η μελέτη και τα σχετικά πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια. Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια που βρίσκονται πάνω από το μηχάνημα, αλλά και σε εκείνα που θα συναντήσει στη συνέχεια η πορεία του, θα είναι απολύτως ανεκτές.

Τα κτίρια, με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας όπως επιβάλλει η σύμβαση, θα επανέλθουν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν από τη διέλευση του μηχανήματος και σε καλύτερη ακόμη. Το μέτρο των αποκαταστάσεων θα το ορίσουν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Επιπλέον, η Ελληνικό Μετρό έχει ήδη ζητήσει από την ανάδοχο κοινοπραξία να επαναλάβει με ιδιαίτερη σχολαστικότητα τις απογραφές όλων των κτιρίων του κέντρου της Αθήνας στη ζώνη από την οποία θα περάσει το μηχάνημα, ενώ οι μελέτες τρωτότητας των τριών κτιρίων, που δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί, όπως και οι νεότερες μετρήσεις των καθιζήσεων, θα δοθούν αμέσως στους εμπειρογνώμονες του Δήμου.

Ο κ. Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί η υπόθεση να εξελιχθεί σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, απαντώντας και στις παρεμβάσεις εκπροσώπων των κατοίκων.

«Δεν πρόκειται να “τσιμπήσω” σε κάτι που θα οδηγήσει σε πολιτική αντιπαράθεση. Είναι προσωπική μου στάση και ένα μάθημα που το έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να είμαι αυτός που θα συνεργήσει, και αυτό αφορά το σύνολο της κυβέρνησης, ώστε να γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το Μετρό της Αθήνας. Δεν το θέλει η Αθήνα, δεν το θέλει ο Δήμος, δεν το θέλει ο Δήμαρχος», ανέφερε.

Σχολιάζοντας τη δήλωσή του ότι δεν θα νοίκιαζε ένα από τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, ο υφυπουργός εξήγησε ότι «Αν έβγαινα και έλεγα ότι το νοικιάζω, τι θα λέγατε; Συμμερίζομαι την ανησυχία των κατοίκων. Θα ήμουν κι εγώ ανήσυχος, ας είμαι και μηχανικός».

Παράλληλα, έθεσε το ζητούμενο για την Πολιτεία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών: «Η δική μου δουλειά και η δουλειά της Ελληνικό Μετρό είναι, την επομένη των αποκαταστάσεων, να μπορεί ο καθένας να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι στην Κυψέλη από αυτά ακριβώς τα σπίτια».

Ο κ. Ταχιάος υπενθύμισε ακόμη ότι το μηχάνημα σταμάτησε τη λειτουργία του ακριβώς επειδή οι καθιζήσεις ενεργοποίησαν τα επίπεδα επιφυλακής και συναγερμού, όπως προβλέπουν τα σχετικά πρωτόκολλα.

Επανέλαβε, επίσης, ότι από το έδαφος δεν βγήκε ποτέ τσιμέντο ούτε διαλύθηκε ο αθηναϊκός σχιστόλιθος. Όπως εξήγησε, τα υλικά που εμφανίστηκαν στην επιφάνεια βρήκαν δίοδο από παλιό πηγάδι, το οποίο είχε μετατραπεί σε βόθρο, ένα φαινόμενο που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι άσχετο με τις καθιζήσεις.