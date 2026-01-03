Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Οι προσαρμογές γίνονται στο πλαίσιο δοκιμών που αφορούν την επέκταση προς Καλαμαριά.

Αλλάζει από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου το πρόγραμμα δρομολογίων του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των δοκιμών της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι αλλαγές αφορούν τις ώρες λειτουργίας, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Σάββατο και Κυριακή: 08:00 – 23:00

Οι προσαρμογές εντάσσονται στον σχεδιασμό για την ομαλή εξέλιξη των δοκιμαστικών λειτουργιών της επέκτασης, χωρίς – προς το παρόν – να επηρεάζεται η βασική γραμμή.