Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση προς Καλαμαριά

Η επέκταση προς Καλαμαριά περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Προχωρούν όπως φαίνεται οι απαραίτητες εργασίες για τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Κατά την επίσκεψή του στο έργο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι τα δοκιμαστικά δρομολόγια στο νέο τμήμα του δικτύου ξεκινούν την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, επισημαίνοντας επίσης ότι 4 νέοι συρμοί έχουν ήδη παραδοθεί για την εξυπηρέτηση της επέκτασης.

«Στόχος είναι το μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ πρόσθεσε ότι με την ολοκλήρωση του έργου η συχνότητα των δρομολογίων θα φτάνει το 1,5 λεπτό ανά συρμό, από 3 που είναι σήμερα.

Επιπλέον, ήδη ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα μηχανήματα POS για την αγορά εισιτηρίου και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν τοποθετηθεί όλα.

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το έργο αναμένεται αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη, το εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά επισκέφτηκαν ο Υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας.