Μετρό Θεσσαλονίκης: Σταθμός και πάρκινγκ στον Εύοσμο – Πριν τα Χριστούγεννα τα εργοτάξια στην Οδό Πόντου

Τα επόμενα βήματα για την οδό Πόντου, τον τερματικό σταθμό της Μίκρας και τον σχεδιασμό των επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε, η σύμβαση για την κατασκευή της οδού Πόντου υπογράφηκε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, με συμβατικό χρόνο εννέα μηνών. Ο ανάδοχος ολοκληρώνει τις οριστικές μελέτες και τα δύο πρώτα εργοτάξια θα στηθούν πριν από τα Χριστούγεννα.

Σταθμός και πάρκινγκ στον Εύοσμο

Ο κ. Ταχιάος ανακοίνωσε ότι το αμαξοστάσιο του Μετρό, που σχεδιάζεται στα όρια του Δήμου Ευόσμου, πάνω από την Περιφερειακή Οδό, θα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως σταθμός, ώστε να υποδέχεται επιβάτες, με χώρο στάθμευσης για μετεπιβίβαση.

Οι χώροι, όπως διευκρίνισε, έχουν ήδη εξευρεθεί. Υπενθύμισε ότι η επέκταση του Μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, έχει παρουσιαστεί δημόσια, ενώ οι μελέτες χωροθέτησης των σταθμών έχουν προχωρήσει σημαντικά, με ακρίβεια και αφορά και τις θέσεις των επίγειων εγκαταστάσεων. Η χωροθέτηση έχει γνωστοποιηθεί στους δημάρχους της περιοχής και οι τεχνικές συναντήσεις για τις θέσεις των σταθμών συνεχίζονται.

Η σημασία της Οδού πόντου

Στα ανατολικά, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε ότι η οδός Πόντου, για να συνδεθεί με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της πόλης, πρέπει να καταλήξει στην οδό Γεωργικής Σχολής, τον δρόμο προς το αεροδρόμιο.

Η σύνδεση περνά από μια τριγωνική έκταση μετά την Περιφερειακή Τάφρο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, για την οποία ο Δήμος έχει εκπονήσει πολεοδομική μελέτη που βρίσκεται στο στάδιο της δεύτερης ανάρτησης. Στο σημείο όπου θα καταλήγει, περίπου στο ύψος της Ανωτέρας Σχολής Πολέμου, πρέπει να προβλεφθεί και ο μελλοντικός σταθμός του Μετρό που θα εξυπηρετεί την περιοχή.

Ο τερματικός σταθμός της Μίκρας

Ο στόχος, όπως τον περιέγραψε ο κ. Ταχιάος, είναι τα λεωφορεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα αυτοκίνητα που έρχονται από τον άξονα Μηχανιώνα – Περαία και το αεροδρόμιο να καταλήγουν στον τερματικό σταθμό της Μίκρας.

Ο σταθμός αυτός θα αποτελέσει τον κύριο κόμβο μετεπιβίβασης της ανατολικής Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον μέχρι να προχωρήσει η επέκταση του Μετρό προς εκείνη την πλευρά. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή της οδού Πόντου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ, θα μπορέσουν να πυκνώσουν οι λεωφορειακές γραμμές προς τη Μίκρα. Η Νέα Ελβετία θα παραμείνει ο κεντρικός άξονας για το Πανόραμα, τις περιοχές του Δήμου Θέρμης και τις μετακινήσεις από και προς τη Χαλκιδική. «Ο τερματικός σταθμός της Μίκρας δεν αποτελεί στοίχημα μόνο του Δήμου Καλαμαριάς. Αποτελεί στοίχημα όλης της πόλης», σημείωσε.

Θεσσαλονίκη: Bελτίωση στο κυκλοφοριακό μετά τη λειτουργία του μετρό Καλαμαριάς

Κρίσιμο ζήτημα, κατά τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, είναι η συναρμογή των δύο δήμων. Ο Δήμος Καλαμαριάς προχωρά την ανάπλαση της περιοχής της τάφρου, στην οδό Ικάρων, ενώ ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη έχει σχεδιάσει κυκλικούς κόμβους στην οδό Γεωργικής Σχολής, ώστε για λόγους ασφαλείας να μην αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Ζητούμενο είναι να δοθούν λύσεις ώστε κάθε δήμος να διατηρεί τον δικό του σχεδιασμό και η οδός Πόντου να είναι λειτουργική, όπως έχει και αυτή σχεδιαστεί. Ο σχεδιασμός αυτός θέλει τη συναίνεση των δήμων και, επειδή έχει μητροπολιτικά χαρακτηριστικά, πρέπει να συντονιστεί και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πώς θα μπορούσε να κινηθεί το Μετρό προς τα ανατολικά

Σε μακρύτερο ορίζοντα, ο κ. Ταχιάος περιέγραψε πώς θα μπορούσε να κινηθεί το Μετρό προς τα ανατολικά. Επειδή το αεροδρόμιο από μόνο του δεν εξασφαλίζει επαρκή επιβατική κίνηση, όπως προκύπτει από τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί, στην κάλυψη της σχεδιαζόμενης χάραξης προστίθεται και το Πατριαρχικό, δηλαδή η περιοχή του Mediterranean Cosmos, και στη συνέχεια δυτικότερα η περιοχή του Διαβαλκανικού, όπου υπάρχουν επίσης μεγάλες εμπορικές συγκεντρώσεις, πριν στρίψει στην οδό Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για μελλοντικό σχεδιασμό, που θα εξαρτηθεί από τη χρηματοδότηση, και ότι το Μετρό κατασκευάζεται αρθρωτά, με πρώτο στόχο τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Η πρόβλεψη όμως πρέπει να γίνει από τώρα, ώστε οι νέοι δρόμοι να σχεδιαστούν με τρόπο που να επιτρέπει στο Μετρό να περνά από κάτω τους. «Είναι πολύ πιο ασφαλές και για το Μετρό και για τα κτίρια να περνά κάτω από δρόμους», εξήγησε.

«Είναι πολύ δύσκολο μετά να έρθει κάποιος και να κάνει ένα σχέδιο αν δεν έχει κάνει τις αναγκαίες προβλέψεις», ανέφερε ο Υφυπουργός. «Μιλάω και ως Θεσσαλονικιός, όχι μόνο ως Υφυπουργός. Πρέπει όλοι μαζί να ωριμάσουμε τις μελέτες, ώστε αύριο μεθαύριο όποιος βρεθεί σε θέση ευθύνης και δει την ευκαιρία, να αξιοποιήσει το χρηματοδοτικό εργαλείο για να προχωρήσουμε».

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος στάθηκε στον χαρακτήρα της πόλης. «Η Θεσσαλονίκη έχει ένα πλεονέκτημα. Είναι η πιο ανθρώπινη πόλη και πρέπει να την κάνουμε ακόμη πιο ανθρώπινη. Γι’ αυτό δουλεύουμε. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τις κυβερνήσεις, εξαρτάται και από τους ίδιους τους ανθρώπους της πόλης».