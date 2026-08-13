MG: Επίσημος χορηγός στο Athens Flying Week 2026

Επιπλέον, η MG Motor Greece πραγματοποιεί διαγωνισμό όπου συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν προσκλήσεις.

Η MG Motor Greece ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το Athens Flying Week 2026, το μεγαλύτερο αεροπορικό γεγονός της χώρας, ως Επίσημος Αυτοκινητικός Χορηγός της Διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η MG θα υποστηρίξει ενεργά τη Διοργάνωση διαθέτοντας οχήματα της γκάμας της για τις μετακινήσεις των αεροπορικών πληρωμάτων και των συντελεστών της εκδήλωσης, ενώ παράλληλα αυτοκίνητα της Μάρκας θα χρησιμοποιηθούν και ως follow-me cars εντός της πίστας του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων, συμβάλλοντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή ενός από τα σημαντικότερα αεροπορικά θεάματα της Ευρώπης.

Παράλληλα, οι επισκέπτες του Athens Flying Week θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μερικά από τα πλέον δημοφιλή μοντέλα της MG. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της μάρκας θα εκτίθενται τα MG ZS MAX, MG HS, καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό roadster MG Cyberster, το οποίο ξεχωρίζει τόσο για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του, όσο και για τις εκρηκτικές επιδόσεις του.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η MG λανσάρει έναν διαγωνισμό στα social media, δίνοντας την ευκαιρία σε έξι τυχερούς να κερδίσουν από ένα διπλό εισιτήριο για την κορυφαία αεροπορική διοργάνωση της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν:

3 διπλά εισιτήρια για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026

3 διπλά εισιτήρια για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026

Οι νικητές θα απολαύσουν από κοντά εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις, μοναδικά ακροβατικά και κορυφαία αεροπορικά πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μία εμπειρία που καθηλώνει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Πώς γίνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό

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Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 στις 23:59. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 21 Αυγούστου 2026 μέσω Instagram Story από τον επίσημο λογαριασμό της Athens Flying Week και θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα.