MG Motor: Επίσημος χορηγός του Athens Flying Week 2026

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα οχήματα της MG θα εξυπηρετήσουν τις μετακινήσεις των αεροπορικών πληρωμάτων και των στελεχών της διοργάνωσης.

Η MG Motor συμμετέχει στο Athens Flying Week 2026 ως Επίσημος Αυτοκινητικός Χορηγός του μεγαλύτερου αεροπορικού θεάματος της Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας.

Η MG δίνει το «παρών» σε ένα διήμερο γεμάτο αδρεναλίνη, παρουσιάζοντας μια γκάμα μοντέλων που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων οδηγών και προσκαλεί τους επισκέπτες της διοργάνωσης να τη γνωρίσουν από κοντά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα οχήματα της MG θα εξυπηρετήσουν τις μετακινήσεις των αεροπορικών πληρωμάτων και των στελεχών της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα μοντέλα της μάρκας θα αναλάβουν τον ρόλο των follow-me cars εντός της αεροπορικής βάσης, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ομαλή διεξαγωγή ενός από τα σημαντικότερα αεροπορικά γεγονότα της Ευρώπης.

Ανακαλύψτε τη νέα εποχή της MG

Στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο της MG, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά μοντέλα που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, κορυφαίο εξοπλισμό και εξαιρετική σχέση αξίας: