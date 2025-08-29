Μη χρήση κράνους: Αρνητική πρωτιά για τους οδηγούς του Νοτίου Αιγαίου

Η Ελληνική Αστυνομία βεβαίωσε 626 παραβάσεις στο Νότιο Αιγαίο, το οποίο άφησε πίσω του την Αττική.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Κατά την 8η εβδομάδα της εκστρατείας, πραγματοποιήθηκαν 21.382 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.788 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 69 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 304 παραβάσεις σε επιβάτες. Παραβάσεις βεβαιώθηκαν, επίσης, σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., καθώς και σε οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Στην κορυφή της αρνητικής λίστας βρέθηκε το Νότιο Αιγαίο, αφήνοντας πίσω του την Αττική. Ειδικότερα βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις.

626 στο Νότιο Αιγαίο,

561 στην Αττική,

310 στα Ιόνια Νησιά,

244 στην Κρήτη,

244 στη Δυτική Ελλάδα,

187 στη Θεσσαλονίκη,

180 στην Κεντρική Μακεδονία,

83 στην Ήπειρο,

82 στη Θεσσαλία,

76 στο Βόρειο Αιγαίο,

75 στην Πελοπόννησο,

70 στη Στερεά Ελλάδα,

42 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

8 στη Δυτική Μακεδονία.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.