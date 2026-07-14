Μοναδικά στον κόσμο: Τα δύο στολίδια που αντλούν έμπνευση από τη Σαντορίνη

Τα δύο αυτοκίνητα δεν είναι περιορισμένης παραγωγής. Αντιθέτως, πρόκειται για χειροποίητες one-off δημιουργίες.

Σαντορίνη. Ένα νησί-φαινόμενο στο Αιγαίο, με το ηφαίστειο και την καλντέρα, η οποία χάρη στη μοναδική γεωμορφολογία της έχει καταστεί ένας από τους πιο φωτογραφημένους και αγαπημένους προορισμούς στον κόσμο.

Συνολικά, η Σαντορίνη αποτελεί σύμβολο φυσικής ομορφιάς, αρμονίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, επηρεάζοντας την τέχνη, τη γαστρονομία και τον τουρισμό σε διεθνές επίπεδο.

Ανεπηρέαστη από τη μεθυστική ομορφιά της Σαντορινής δεν μένει ούτε η αυτοκινητοβιομηχανία, όπως αποδεικνύει η Bentley Caldera Collection. Αυτή η σειρά φέρει την υπογραφή της Bentley Athens και συνίσταται σε δύο μοναδικές δημιουργίες της Mulliner που μεταφέρουν στο αυτοκίνητο τη δραματική ομορφιά και την ηφαιστειακή ενέργεια της Σαντορίνης.

Η συλλογή περιλαμβάνει μία Bentley Continental GTC Azure και μία Bentley Bentayga Azure. Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες αποκλειστικά για την Bentley Athens, οι δύο one-off δημιουργίες συνδυάζουν τη βρετανική χειροποίητη δεξιοτεχνία με χρώματα, υλικά και λεπτομέρειες εμπνευσμένα από την καλντέρα: το ηφαιστειακό πέτρωμα, τη λάβα, τις αντιθέσεις φωτός και σκιάς και τη συνάντηση γης και Αιγαίου.

Η Σαντορίνη στο επίκεντρο

Η Continental GTC Azure αντανακλά την αίσθηση ελευθερίας που χαρακτηρίζει το νησί. Η ανοικτή αρχιτεκτονική της δημιουργεί άμεση σύνδεση με το τοπίο, ενώ οι αβίαστες επιδόσεις και η φιλοσοφία Azure συνθέτουν μία εμπειρία grand touring με έμφαση στην άνεση, την ευεξία και την εκλεπτυσμένη απόλαυση της διαδρομής.

Από τη μεριά της, η Bentayga Azure εκφράζει τη δύναμη και τη σταθερότητα του ηφαιστειακού τοπίου. Η επιβλητική παρουσία, η εξαιρετική ποιότητα κύλισης και οι προηγμένες τεχνολογίες άνεσης συνδυάζονται σε ένα πολυτελές SUV που κινείται με την ίδια φυσικότητα τόσο στην πόλη όσο και σε μεγάλες αποστάσεις.

Κοινός σχεδιαστικός άξονας των δύο αυτοκινήτων είναι η χρωματική παλέτα της καλντέρας. Η εξωτερική απόχρωση παραπέμπει στο σκούρο ηφαιστειακό πέτρωμα, οι κόκκινες λεπτομέρειες στη θερμή ενέργεια της λάβας, ενώ οι μαύρες γυαλιστερές επιφάνειες και τα διακριτικά στοιχεία Mulliner προσθέτουν βάθος και καθαρότητα στη συνολική σύνθεση.

Εσωτερικό: Επενδύσεις φυσικής πέτρας

Η σύνδεση με το νησί του Αιγαίου συνεχίζεται στην καμπίνα, όπου οι ειδικά επιλεγμένες επενδύσεις φυσικής πέτρας αντλούν έμπνευση από τις γεωλογικές υφές και τους σχηματισμούς λάβας του νησιού. Το υλικό έχει φινιριστεί στο χέρι από τους τεχνίτες της Mulliner, συνθέτοντας μία αυθεντική, απτική αναφορά στην προέλευση της συλλογής.

Ραφές αντίθεσης σε απόχρωση εμπνευσμένη από τη λάβα, bespoke λεπτομέρειες και αποκλειστικά διακριτικά Caldera Collection ολοκληρώνουν το εσωτερικό. Κάθε επιφάνεια έχει σχεδιαστεί ως μέρος μιας ενιαίας αφήγησης, στην οποία η ακατέργαστη δύναμη της φύσης αποδίδεται μέσα από την ακρίβεια και την αυτοσυγκράτηση της αισθητικής Bentley.

Μοναδικές στον κόσμο

Κάθε στοιχείο των δύο αυτοκινήτων κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε στο χέρι από τη Mulliner, στην έδρα της Bentley στο Crewe της Αγγλίας. Η σχολαστική επιλογή και επεξεργασία των υλικών, η ακρίβεια της συναρμογής και οι πολλές ώρες εξειδικευμένης εργασίας μετατρέπουν δύο ήδη ξεχωριστά μοντέλα σε αυθεντικές συλλεκτικές δημιουργίες.

Η Caldera Collection δεν αποτελεί σειρά περιορισμένης παραγωγής. Πρόκειται για δύο one-off Bentley, σχεδιασμένες ως αυτοτελή έργα εξατομίκευσης και προορισμένες να παραμείνουν μοναδικές. Οι ειδικές επιγραφές Caldera Collection πιστοποιούν τον αποκλειστικό χαρακτήρα τους.

Με την Caldera Collection, η Bentley Athens και η Mulliner μετατρέπουν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπία της Ελλάδας σε δύο σύγχρονες εκφράσεις βρετανικής πολυτέλειας: μία Continental GTC Azure και μία Bentayga Azure, εμπνευσμένες από τη Σαντορίνη και σχεδιασμένες για να μην επαναληφθούν.