Μόνο ηλεκτρονικά η ανανέωση διπλώματος οδήγησης – Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Μέσω ειδικής εφαρμογής θα είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας οδήγησης, οποιασδήποτε κατηγορίας.

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής, θα πραγματοποιείται η διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης, σύμφωνα με διαπιστωτική πράξη που υπογράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ειδικότερα, η ηλεκτρονική ανανέωση διπλώματος θα αφορά οποιαδήποτε κατηγορία (με ή χωρίς Π.Ε.Ι. για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE).

Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής https://drivers-vehicles.services.gov.gr/ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και θα έχει ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή μέσω gov.gr με χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Eπιλέγει «Άδειες Οδήγησης», ακολούθως «Ανανέωση άδειας οδήγησης» στη συνέχεια συμπληρώνει τα πεδία που εμφανίζονται και μεταφορτώνει τα επιπλέον δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται, όπως:

τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης της περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., σε περίπτωση ταυτόχρονης ανανέωσης του Π.Ε.Ι. (αφορά στους ενδιαφερόμενους για ανανέωση των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE).

την υπεύθυνη δήλωση περί εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. (αφορά στους ενδιαφερόμενους για ανανέωση των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008).

την υπεύθυνη δήλωση περί γνώσης των οριζομένων στο άρθρο 41 του ν. 4850/2021 αναφορικά με τα όρια ηλικίας (αφορά στους ενδιαφερόμενους για ανανέωση των κατηγοριών C1, C1Ε, C και CE που έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους και στους ενδιαφερόμενους για ανανέωση των κατηγοριών D1, D1E, D και DE που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους).

Στη συνέχεια ο χρήστης λαμβάνει γνώση από την εφαρμογή του τετραψήφιου αριθμού (PIN) και των ιατρικών ειδικοτήτων από τους οποίους απαιτείται να εξεταστεί. Επισκέπτεται τους ιατρούς και γνωστοποιώντας τους το PIN, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ υποβάλλεται στην προβλεπόμενη ιατρική εξέταση.

Επισκέπτεται πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος μεταφορτώνει στο myPhoto τα ψηφιακά αρχεία της φωτογραφίας προσώπου και της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής του ενδιαφερομένου.

Συσχετίζει στο myPhoto τα ψηφιακά αρχεία της φωτογραφίας προσώπου και της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής του με τον ΑΦΜ του και δίνει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση τους από την εφαρμογή.

Προβαίνει στην ηλεκτρονική πληρωμή του παραβόλου που εκδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή. Επιλέγει τον τρόπο παραλαβής του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης και υποβάλλει οριστικά την αίτηση.

Τέλος ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα και SMS για την επιτυχή υποβολή της αίτησης και μεταγενέστερα κατά τη διεκπεραίωσή της.Για διάστημα ενός μηνός, με βασικό γνώμονα την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν φυσικό φάκελο με τα δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Δείτε τη διαπιστωτική πράξη εδώ.